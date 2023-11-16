Азамат Панбаев возглавил комитет промышленности МПС РК

Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан Панбаев Азамат Серикович назначен председателем комитета промышленности МПС РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Азамат Панбаев родился в 1987 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем комитета промышленности министерства индустрии и торговли РК.

С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга администрации президента РК.

В 2019-2022 годы – директор департамента анализа, статистики и управления рисками комитета государственных доходов министерства финансов РК.

В 2022-2023 годы – заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов РК.

С мая 2023 года работал председателем комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.