"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы

Спорт
96

2 июля в Астане состоится республиканский турнир "Қазақстан барысы – 2023" по казах курес, приуроченный ко Дню столицы. В соревнованиях примут участие сильнейшие палуаны, прошедшие отборочные этапы в регионах и попавшие в финал турнира, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: instagram.com/qazaqstan_barysy

Регионы будут представлены составом в количестве двух человек, которые выступят в абсолютной весовой категории. Общее количество участников в этом году 41 - по два с каждого региона, а также победители турнира среди силовых структур "Аскер Барысы" и прошлогоднего отбора.

Состязание проводится ежегодно с 2011 года с целью развития и поддержки национального вида спорта - казах курес, привлечения молодежи к спорту и сохранения национальных традиций, отмечают организаторы.

Болельщики смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах "Qazsport" и "TRT Avaz".

Ранее сообщалось, что в АФМ заинтересовались расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы".

"Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", – сообщили в агентстве.

#Астана #турнир #соревнование #Қазақстан барысы

Популярное

Все
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
Океан нуждается в защите
Рынок Казахстана наводнен поддельной продукцией, повсеместно нарушаются права покупателей. Но готовы ли государственные органы с этим бороться?
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
В Алматы растет число дорожных аварий, совершенных водителями средств индивидуальной мобильности
Атакуют… сверчки
В Восточном Казахстане санитарные врачи советуют выбирать овощи и фрукты с маркировкой органического продукта
В области Жетысу нерадивые родители задолжали собственным детям 366 миллионов тенге.
Неутешительными результатами закончилась месячная проверка АО «Озенмунайгаз» и его подрядных организаций
Еврокоды тормозят строительство
Вливания набережную не спасают
Кому участок по сходной цене?
Деревья в… кодексе
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Чтобы лес уберечь от пожаров
Проза как стихи
Портреты заговорили
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Полвека, а может быть и больше, понадобится на восстановление леса в области Абай
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Изрезал ножом супругу во дворе дома житель Костаная
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Говорили открыто и откровенно
Вертолеты привлекли к тушению пожара под Астаной
Растет число беженцев
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
Дополнительные силы ДЧС двух областей направили на тушение пожара под Астаной
Казахстанская анимационная лента «Бесік жыры» признана лучшей на фестивале Roshani International Film Festival 2023 (Индия)
Полмиллиарда тенге собрали для пострадавших от лесного пожара в области Абай
Загоревшийся сухостой тушат в Астане
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Сохранять единство и идти вперед
Наполовину снижен тариф на воду в Алматинской области после проверки прокурорами
Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Регистрация авто по поддельным документам: преступные группы задержаны в трех регионах РК
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Тернистый путь к знаниям
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Казахстанский теннисист выиграл исторический титул
Алексей Луценко стал национальным чемпионом по велоспорту н…
Завершилась VI  летняя Спартакиада Казахстана по легкой атл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]