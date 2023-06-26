"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы

2 июля в Астане состоится республиканский турнир "Қазақстан барысы – 2023" по казах курес, приуроченный ко Дню столицы. В соревнованиях примут участие сильнейшие палуаны, прошедшие отборочные этапы в регионах и попавшие в финал турнира, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/qazaqstan_barysy

Регионы будут представлены составом в количестве двух человек, которые выступят в абсолютной весовой категории. Общее количество участников в этом году 41 - по два с каждого региона, а также победители турнира среди силовых структур "Аскер Барысы" и прошлогоднего отбора.

Состязание проводится ежегодно с 2011 года с целью развития и поддержки национального вида спорта - казах курес, привлечения молодежи к спорту и сохранения национальных традиций, отмечают организаторы.

Болельщики смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах "Qazsport" и "TRT Avaz".

Ранее сообщалось, что в АФМ заинтересовались расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы".

"Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации", – сообщили в агентстве.