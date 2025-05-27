Фото: пресс-служба Сената

Приглашенным гостем стал известный сингапурский дипломат, профессор Кишор Махбубани. Участники обсудили перспективы малых и средних государств и сценарий развития будущего международного порядка в целом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как отметил Маулен Ашимбаев, растущая роль средних держав оказывает важное влияние на формирование современной системы международных отношений, обеспечение глобального мира, устойчивого развития и безопасности. В этой связи, экспертами было обращено особое внимание на тезис профессора Кишора Махбубани о наступлении «азиатского века» и новых возможностей для Казахстана и других средних стран.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне кризиса глобальной архитектуры безопасности и усиления геополитической напряженности. Прежние модели взаимодействия очевидно устарели. Обострившаяся конкуренция сверхдержав, технологические и санкционные войны, открытые военные конфликты, кризис доверия и подрыв универсальных норм международного права подвели мир к серьезным проблемам в международных отношениях. В свете этих тенденций особый интерес вызывает тезис профессора Махбубани о наступлении «азиатского века». Действительно, Азия сегодня становится одной из ключевых сил в мировой экономике и политике. Растет и роль средних держав как проводников стабильности, баланса и прагматизма. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал важность усиления роли средних держав, подчеркивая, что это настоятельная потребность нашего времени. В этой связи Казахстан, стремится играть конструктивную роль в международных делах, продвигая идеи сбалансированного диалога и международного посредничества», – сказал председатель Сената в своем выступлении.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание участников встречи на рисках и последствиях геополитического соперничества. В этом контексте он также обозначил опыт ряда государств, которые демонстрируют пример дальновидности и стратегического подхода.

В свою очередь Кишор Махбубани, подчеркивая геополитический подъем Азии в мире, отметил важность конвергенции национальных политических интересов и ценностей. Именно такой подход, по мнению эксперта, и есть ключевое условие для формирования более сбалансированного многостороннего мирового порядка. Кроме того, дипломат высказался об актуальных вопросах глобальной политики, территориальных спорах и межрелигиозных конфликтах.

Обсуждение вопросов, касающихся глобальных процессов с точки зрения новой перспективы, продолжилось в выступлениях известного казахстанского предпринимателя и основателя медиапроекта Qalam - Тимура Турлова, а также членов Клуба экспертов при Сенате. Среди них – советник председателя правления по международным связям и инициативам Maqsut Narikbayev University, автор книги «Widening the Scope: How Middle Powers Changing Liberal Institutionalism» Мирас Жиенбаев и директор бренч-кампуса Пекинского университета языка и культуры в Казахстане, PhD Сауле Кошанова.

Профессор Кишор Махбубани обладает глубоким влиянием на мировую интеллектуальную повестку. За его плечами 33 года на дипломатической службе Сингапура, дважды занимал пост Постоянного представителя Сингапура при ООН. Председатель Совета Безопасности ООН, основатель и первый декан Школы государственной политики имени Ли Куан Ю, автор политических бестселлеров.

Отметим, что дискуссионная площадка Qalam Club является public talk платформой для выступления исследователей и ученых мирового уровня. Здесь говорят о геополитике, культуре, технологиях, идентичности и глобальных трансформациях, которые определяют будущее всего мира.