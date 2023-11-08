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Министр культуры и информации Аида Балаева высказалась по поводу скандала с Али Окаповым, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нельзя возвращать, и это неправильно. Это нехороший прецендент. И Али Окапов, конечно, эмоционально отреагировал на тот хейт, который был в социальных сетях. Удивительно, что у нас сейчас очень много стало экспертов по всем вопросам. Комментируют практически все подряд. Так нельзя делать", – сообщила министр в кулуарах Мажилиса.

Она отметила, что Али Окапов, как творческий человек, эмоционально воспринял ситуацию. По словам Балаевой у нее состоялся разговор с артистом.

"Очень настораживает, что в последнее время действительно общество в социальных сетях все отрицает и все хочет отменить - это ни к чему хорошему не приведет. Фактически все стали экспертами во всех направлениях. Очень важно, чтобы каждый эксперт комментировал по своему направлению и это было квалифицированное профессиональное мнение. Поэтому, конечно, в отношении Али Окапова - он творческий человек, эмоционально воспринял это давление со стороны общественности", – продолжила глава министерства культуры и информации.

Аида Балаева добавила, что решение о присуждении наград принимает не только министерство. По ее словам, есть отдельная комиссия, которая рассматривает и присуждает.

"И очень важно, что все мы – казахстанцы, вносим свой вклад в развитие государства. И государство ценит любой труд. И очень важно, чтобы мы всегда поощряли и стимулировали наших граждан. И почему-то интересно, у этих экспертов в кавычках не было вопросов, почему дали очень много наград нашим учителям, врачам, труженникам с заводов и фабрик. Почему бы не рассказать исторю их успеха. Это наверное важно было бы да? Показать героев, которые вносят свой огромный вклад в развитие нашей страны. А государство всегда будет ценить труд каждого человека", – резюмировала спикер.

Напомним, Али Окапов стал обладателем ордена "Құрмет". После этого на артиста обрушилась волна хейта. Позже он решил отказаться от всех музыкальных наград.