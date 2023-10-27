Али Окапов решил отказаться от всех музыкальных наград

Lifestyle
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Искакова Айдана
корреспондент

Объявил артист об этом после волны хейта из-за вручения ему ордена "Құрмет"

Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов объявил о своем решении отказаться от всех музыкальных наград, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Дорогие друзья, коллеги! В свете последних событий, я никак не ожидал, что будет столько внимания вокруг этого вопроса (получения ордена "Құрмет" - прим. ред). Но тем не менее делать вид, что я ничего не замечаю и мне все равно, это – неправильно. И это не так. Я хочу донести до вас это видео и сообщить о том, что я принял решение отказаться от всех музыкальных премий от телеканалов, радиостанций, общественных организаций, частных проектов. В общем, от всего, где я участвовал за свои 32 года жизни. Я давно хотел это сделать, потому что моему ребенку нужна детская комната, а эти тяжелые железяки на полках в кабинете очень опасны для него. Теперь у меня есть хороший повод сделать это", – сказал Окапов.

Он отметил, что изучил закон о государственных наградах.

"Касательно государственных наград, это все очень серьезно. На наградах есть государственная символика РК. Поэтому я изучал закон. Искал нормативы о возврате. Я ничего не нашел, такой нормы нет. Поэтому, наверное, никто так не делал. Эти награды будут ждать решения уполномоченного органа. И как будет решено, так и сделаю. Я готов сделать все, что требуется. Я выражаю огромную благодарность и уважение министерству культуры и информации за проявленную веру, за внимание ко мне и моей семье, и спасибо всем людям, которые были инициаторами. Я ничего не просил, я не знал. Мне сообщили в канун, что завтра мне нужно быть на встрече. И даже придя на место, я не понимал, что меня ждет. Но, в любом случае, я несу ответственность. Я приношу свои извинения за то, что, сам того не желая, создал сложную ситуацию для всех", – продолжил артист.

Али Окапов отметил, что самая лучшая для него награда - это его сын.

"В целом, я считаю, что выше награды, чем аплодисменты, для артиста не существует. Я счастливый человек, у меня есть семья, моя музыка, мой слушатель. Свою самую главную премию и звание я получил 17 февраля этого года, когда стал отцом. Я надеюсь быть достойным этого звания. Если я кого-то обидел, кого-то задел, я приношу извинения. Я не хотел. Спасибо всем тем, кто защищает меня. Глобально ничего ужасного не случилось. Никто не пострадал. Эту страницу мы можем благополучно перевернуть и обратить свой взор на действительно важные вопросы и проблемы", – отметил Али Окапов.

Отметим, ранее стало известно о том, что Али Окапов стал обладателем ордена "Құрмет". После этого на артиста обрушилась волна хейта. 

#скандал #награды #орден #Али Окапов

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