Балеты Ma Carmen и «Саломея» покажут в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Обе постановки являются творениями заслуженного деятеля Казахстана, хореографа Мукарам Авахри

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

25–26 апреля 2025 года в театре «Астана Балет» состоятся показы двух одноактных балетов — Ma Carmen и «Саломея», сообщает Kazpravda.kz  

Обе постановки являются творениями заслуженного деятеля Казахстана, хореографа Мукарам Авахри, известной своими смелыми и глубокими интерпретациями классических сюжетов.

Кармен — имя, ставшее символом неукротимой страсти, жажды свободы и женской независимости. Это не просто героиня знаменитой новеллы или оперы, а архетип, вобравший в себя всю сложность и противоречивость женской природы. Она — как огонь, который невозможно укротить; как ветер, что не признаёт границ. В её образе сплетаются сила и уязвимость, страсть и гордость, желание любить и быть собой — несмотря на осуждение, боль и трагедию.

В балете Ma Carmen Мукарам Авахри образ Кармен раскрывается через пять героинь — пять граней одной женщины. Они сменяют друг друга в каждом фрагменте, словно мозаика настроений, как калейдоскоп женской души, в котором порыв и уязвимость, нежность и гнев, смирение и бунт обретают пластическую форму.

Вместе они становятся единым голосом, исповедью о внутренней свободе и трагедии одиночества. Неоклассическая хореография, сопряжённая с изобразительной эстетикой супрематизма, рождает действие, в котором форма и движение проникают в самые тонкие струны чувств.

Спектакль будто бы дерзко заявляет: «женское» — со всем его многообразием и глубиной — способно звучать в балете самостоятельно, без необходимости опоры на «янское» начало, без мужского взгляда, определяющего рамки. Это смелый жест, художественное высказывание, в котором танец становится манифестом.

Музыкальная палитра спектакля объединяет произведения Жоржа Бизе, Родиона Щедрина и Дэвидсона Джаконелло, создавая насыщенный звуковой фон для хореографического повествования. Сценография и костюмы, разработанные Ольгой Шаишмелашвили, а также световое оформление Дениса Солнцева и видеооформление Вадима Дуленко и Марата Сагадинова, дополняют визуальный облик постановки.

Второй балет, «Саломея», основан на пьесе Оскара Уайльда и сопровождается музыкой современного турецкого композитора Фазила Сая. Художественный концепт и хореография вновь принадлежат Мукарам Авахри, сценография и костюмы созданы Ольгой Шаишмелашвили, либретто разработано в соавторстве с Диларой Шомаевой, световое оформление осуществлено Денисом Солнцевым, а ассистентом балетмейстера выступила Айжан Жунусова.

Постановка исследует природу человеческих желаний и страстей, подчеркивая, что жажда любви может стать мощной силой, не признающей преград. Хореография сочетает графическую пластику с элементами ориентализма, используя разнообразные техники исполнения, включая танец на пуантах и босиком.

Как отмечает Мукарам Авахри: «Меня волнует темное и светлое в человеке. Они – грани единого целого».

В театре приглашают поклонников балетного искусства на уникальные постановки, которые подарят не только эстетическое наслаждение, но и повод для размышлений о вечных темах — любви, свободе и природе человеческой души и предлагают вместе с артистами погрузиться в атмосферу чувственного танца и сценической поэзии. 

Мероприятия состоятся при поддержке МКИ РК.

#Астана #театр #балеты #Мукарам Авахри

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