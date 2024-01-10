Баллы для местных компаний

Общество
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Серик Кабдулов, Атырау

В чем причина долгостроев и почему одни и те же компании выигрывают в тендерах по несколько десятков объектов?

фото из архива автора

По данным региональной Палаты предпринимателей (РПП) «Атамекен», за минувший год из 114 млрд тенге, выделенных на возведение социальных объектов в Атырау, местные строительные компании смог­ли получить подряд лишь на 24 млрд тенге. Остальные объе­мы освоили строители из других регионов.

Впрочем, строительством в любом случае занимались местные компании, но уже как субпод­рядчики.

По мнению экспертов РПП, именно такой расклад оборачивается снижением качества строительства. Возведение ряда важных объектов социального направления нередко отстает от графика, позже на подрядчиков заводят уголовные дела. А может, все дело в изъянах системы государственных закупок?

В Палате предпринимателей привели такой показательный пример. Иногородняя компания, заключившая в прошлом году 15 контрактов на общую сумму 4,6 млрд тенге на проведение строительно-монтажных работ в Атырау, имела по Казахстану еще 138 аналогичных обязательств ценою в 35 млрд тенге.

По сути, компания, заключающая такое количество контрактов, должна обладать большой материально-технической базой и огромным штатом работников по всей республике. На практике же, как выяснилось, структура просто сняла маржу в 15% от выделяемой общей суммы строи­тельства и далее передала объемы работ местным компаниям, ставшим их субподрядчиками.

То есть изначально оставшейся суммы, по логике, может не хватить на строительство объек­та. Но даже если и хватит, то субподрядчик ведь тоже желает получить прибыль. И чтобы ее «вытащить», он начинает экономить. Ставит дешевые двери и окна, стелет недорогой линолеум, снижается качество применяемого бетона…

То есть сами условия вынуж­дают строителей выдавать некачественную работу. И это на фоне постоянно дорожающих материалов... К середине стройки у субподрядчика начинаются большие проблемы, и зачастую он просто вынужден бросать объект. Так и появляется «незавершенка».

Уже давно укоренился стерео­тип, что если объект возводят за счет бюджета, то качество его строительства низкое. Ибо действует упомянутая выше схема увода части выделенных средств, а субподрядчикам достаются остатки, на которые они должны как-то умудриться выполнить задачу.

Такая же ситуация и на тендерах по разработке проектно-сметной документации. К примеру, в прошлом году на эти работы было выделено 890 млн тенге, из них местным проектным компаниям перепало договоров на сумму 16 млн тенге (два процента от общей суммы!), остальные 874 млн тенге осваивали «варяги».

А ведь в Атырау есть проект­ные компании с большим опытом. Но их нет даже среди тех двух процентов победителей тендера. Значит, они уже не наде­ются и не участвуют. Это урон местному бизнесу, ведь если нет заказов, проектные бюро не смогут содержать специалистов и закроются...

Эксперты убеждены, что в стране некачественно строят еще и по причине слабого технического надзора. Ибо и в этой сфере те же самые проблемы.

Откуда взяться качеству, если и в технадзоре действует знакомая схема. И здесь некая иногородняя компания по результатам конкурса заключила 13 контрактов на осуществление технического надзора по области на общую сумму 255 млн тенге. Между тем выяснилось, что помимо атырауских, у нее оказалось еще 328 аналогичных контрактов по всему Казахстану.

Однако, согласно закону, экс­перты, осуществляющие технический надзор, должны быть зарегистрированы в этой самой компании. Тогда, чтобы соблюс­ти данное условие, иногородние победители объединились с местной профильной компанией в консорциум, где атырауские специалисты что?.. Правильно, оказались на позициях субпод­рядчиков.

С другой стороны, если компания имеет портфель заказов из 328 контрактов, значит, у нее должно быть как минимум 328 экс­пертов, которые будут проверять объекты. А по нормативам за возведением крупных объектов должны осуществлять надзор по два-три эксперта. То есть штат сотрудников такой компании должен составлять минимум 500 человек. Но ведь этого ничего нет. А есть погоня за маржой, долгострой и «незавершенка».

Какой выход из положения? Местный бизнес видит его во внесении корректировок в правила государственных закупок, основанных на балльной оценке претендентов.

При объявлении тендера местные компании выходят на конкурс на равных условиях с иногородними строителями. Там действует балльная система, к примеру, на начальном этапе местные и приезжие строители имеют по 8,5 балла. Потом идет балл по проценту уплаченных налогов, и здесь у местных компаний шансов практически нет, ибо приезжие работают по всему Казахстану. Их налоги всегда выше. А внесенная поправка очень справедлива, она гласит, что если это региональная компания, то на ее счет добавляется 0,5 балла.

Таким образом, местный строитель выходит вперед с 8,55 балла. Эта небольшая поправка очень важна не только для строителей Атырауского региона, но и для всех областей. Она дает шанс и стимул для развития местного строительного бизнеса. Региональные застройщики смогут брать объемы и распоряжаться выделенными средствами, считают предприниматели.

В предлагаемых корректировках правил есть еще один полезный пункт, который гласит, что если на момент заключения контракта участники конкурса имеют действующие контракты по другим работам, то за каждый такой контракт будет отниматься по 0,1 балла. Это также даст возможность отсеивать подрядчиков, которые уже имеют сотни ранее заключенных контрактов.

К слову, инициатором этих изменений выступило областное управление строительства.

#жилье #строительство #Атырау #Атамекен #долгострой #объекты

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