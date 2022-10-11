Экономика
Bank RBK лидирует по росту активов

Активы казахстанских банков, несмотря на нестабильность на мировых рынках, в августе выросли почти на 3%, годовой рост составил более 18%. В числе крупнейших банков самый высокий прирост активов продемонстрировал Bank RBK, сообщает Ranking.kz.        

Несмотря на кризис, активы казахстанских банков выросли на 2,9% за месяц и на 18,3% за год, составив к осени текущего года уже 41,5 трлн тг.

В топовой десятке банков РК самые весомые показатели месячного роста демонстрирует Bank RBK: сразу на 7,8%, до 1,7 трлн тг. В годовой динамике у банка также сильные показатели — сразу плюс 37,5%. Ссудный портфель банка ожидаемо показал соответственный высокий рост: до 793,7 млрд тг, плюс 2% за месяц и сразу 42,7% за год — также один из сильнейших показателей среди топовой десятки. Банк выдаёт займы по всем кредитным направлениям, как розничным, так и корпоративным. К примеру, от банка получали финансирование компании медотрасли (ТОО «Inkar» — фармдистрибьюция, ТОО «Каз-Диа-Тест» — выпуск экспресс-тестов), торговой сферы (ТОО «Скиф Трейд» с проектом Eurospar), промсектора (ТОО «КазЭнергоПауэр» — выпуск электротехнического оборудования) и т. д. При этом качество портфеля займов банка, как мы уже писали, одно из самых высоких в секторе.

Второе место по месячному росту занимает Банк ЦентрКредит: плюс 4,9%, до 3,4 трлн тг. В свою очередь, ссудный портфель банка вырос на 7,5% за месяц, до 1,8 трлн тг.

Замыкает тройку лидеров по росту за месяц Altyn Bank: плюс 4,1%, до 936,2 млрд тг. Ссудный портфель банка увеличился на 1,4%, до 300,2 млрд тг к 1 сентября текущего года.

В топовой десятке банков по объёмам активов в заметном плюсе (более 1%) в месячной динамике оказались лишь пять фининститутов. Ещё у двух банков показатель почти не изменился, а у трёх — сократился.

В целом по сектору в плюсе 12 БВУ из 22.

Заметим: в обзоре не учитывались показатели бывшего «россиянина» Сбербанка, выкупленного национальным управляющим холдингом «Байтерек» 18 августа 2022 года и переименованного в Bereke Bank. Фининститут проходит ребрендинг и оздоровление после смены владельцев, и его показатели не могут считаться релевантными.

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