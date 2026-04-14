Итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-март 2026 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz

«Главой государства на расширенном заседании Правительства поручено обеспечить качественный и устойчивый рост экономики. Данная задача реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, повышение инвестиционной активности, технологическое обновление производств», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на структуре экономического роста, подчеркнув вклад отраслей и устойчивость внутренней экономики на фоне внешних факторов.

«За этот период реальный рост ВВП составил 3%. Важно отметить, что показатель обеспечен за счет устойчивого роста в несырьевом секторе, в частности в обрабатывающих отраслях, транспорте, строительстве, торговле. Несмотря на ухудшение внешних экономических условий, именно несырьевой сектор показывает свою устойчивость и конкурентоспособность», — отметил руководитель правительства.

Как было отмечено, строительство, транспорт и обрабатывающая промышленность стали драйверами роста экономики в I квартале

Согласно представленным Министерство национальной экономики данным, реальный рост ВВП за январь-март составил 3%, при этом рост в производстве услуг достиг 3,7%, а в реальном секторе – 2,1%. Об этом на заседании сообщил первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

Среди отраслей наиболее высокий рост демонстрируют строительство – 14,8%), услуги транспорта – 12,8% и обрабатывающая промышленность – 8,5%. Внешнеторговый товарооборот за первые два месяца года составил $21,7 млрд с положительным сальдо в $2,4 млрд.

«В прошлом году доля обрабатывающей промышленности в экономике увеличилась до 12,7% и второй год превышает долю горнодобывающей отрасли (в 2025 году – 11,9%). Доля нефтяного сектора в ВВП сократилась вдвое. С 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году. Для обеспечения устойчивого развития важно продолжать упор на дальнейшую диверсификацию экономики, что позволит выйти из ловушки среднего дохода», — сообщил Азамат Амрин.

Как он отметил, инвестиционная активность стала главным драйвером экономического роста в начале 2026 года. Общий объем инвестиций в основной капитал составил 3,5 трлн тенге, увеличившись на 6,4%.

Лидерами по привлечению средств стали Жамбылская, Туркестанская и область Ұлытау. Наибольший приток капитала наблюдается в секторах электроснабжения, связи и сельского хозяйства. Положительная динамика отмечается и во внешней торговле: товарооборот за первые два месяца года вырос на 11,3%, достигнув $21,7 млрд.

«Еженедельно на оперативном штабе по экономическому росту рассматриваются проблемные вопросы конкретных предприятий и пути их решения для увеличения выпуска продукции. В целях обеспечения таргетируемого роста ВВП отраслевым министерствам необходимо обеспечить принятие всех финансовых и нефинансовых мер для достижения целевых параметров развития отраслей», — подчеркнул вице-министр.

С начала года пенсионные активы ЕНПФ увеличились на 2,6% до 25,8 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель председателя Национального банка РК Ерулан Жамаубаев. Он также отметил, что объем инвестиционного дохода с начала года составил 271,4 млрд тенге. В I квартале доходы госбюджета выросли на 17%

С основным докладом выступил министр финансов Мади Такиев. По его данным, доходы госбюджета без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что на 931 млрд тенге больше показателя прошлого года.

В частности, он отметил, что республиканский бюджет исполнен на 102%, обеспечив поступление 4,2 трлн тенге. На доходную часть существенное влияние оказали внешние факторы: при средней цене на нефть в $80,6 за баррель дополнительно получено 40,5 млрд тенге по экспортной таможенной пошлине. В то же время более крепкий курс тенге (497,7 за доллар при прогнозе 540) ограничил поступления в республиканский бюджет на 146 млрд тенге.

«В отчетном периоде обеспечена устойчивость государственных финансов, своевременное финансирование всех социальных обязательств, поддержка регионов. В полном объеме и в приоритетном порядке обеспечено финансирование социальных обязательств государства – 1,8 трлн тенге. Ключевой акцент — переход от простого освоения средств к финансированию подтвержденного результата», — сообщил Мади Такиев.

Также он рассказал, что в Казахстане внедряются цифровые инструменты, обеспечивающие новый уровень прозрачности и управляемости государственных финансов в социальной сфере. Ключевым решением в медицине стал запуск единого портала финансирования Qalqan, интегрированного с системой Казначейства. На сегодня к системе подключены более 1,6 тыс. медицинских организаций.

Министр отметил результаты модернизации пунктов пропуска на границе: пропускная способность выросла на 18%, а объем таможенных платежей увеличился на 65 млрд тенге.

«В рамках цифровизации контроля бюджетных расходов в здравоохранении запущен единый портал финансирования Qalqan. Это обеспечивает новый уровень исполнения расходов в системе обязательного социального медицинского страхования. Ожидаемый экономический эффект от реализации реформы ОСМС 2.0 составит 255,2 млрд тенге», — отметил Мади Такиев.

В свою очередь министр энергетики РК Ерлан Аккенженов доложил о текущем состоянии топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что за январь-март 2026 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 млн тонн или 80,2% к аналогичному периоду прошлого года.

На Карачаганаке продолжаются работы по вводу 6-го компрессора обратной закачки сырого газа, который обеспечит поддержание добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год. Проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти. Экспорт нефти за 3 месяца составил 15,3 млн тонн или 78,5% к аналогичному периоду 2025 года. Прогноз на 2026 год – 76 млн тонн.

Министр также добавил, что за отчетный период добыто 13,6 млрд м3 газа или 84,9% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз на 2026 год – 62,7 млрд м3.

«В целях укрепления долгосрочной ресурсной базы газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности страны Министерством совместно с фондом «Самрук-Казына» реализуется план освоения новых перспективных месторождений углеводородов страны до 2035 года, согласно которому до конца текущего года планируется завершение строительства ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м3», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Он сообщил, что в отчетном периоде объем производства нефтепродуктов составил 3,67 млн тонн или 98,9% к факту 2025 года. Прогноз на 2026 год – 15,5 млн тонн.

«Вместе с тем, по поручению Главы государства, данному на расширенном заседании Правительства, принимаются меры по ускоренной реализации проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн», — добавил Ерлан Аккенженов.

По данным ведомства, также ведутся работы по расширению ПНХЗ с 5,5 до 9 млн тонн, ПКОП с 6 до 12 млн тонн, АНПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн. Объем производства нефтегазохимической продукции за первый квартал текущего года составил 134 тыс. тонн или 86,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Министерством ведется работа совместно с АО «КазМунайГаз» и КРІ по увеличению объема производства полипропилена до 450 тыс. тонн в текущем году. Прогноз на 2026 год – 580 тыс. тонн.

За 3 месяца текущего года выработано 33,7 млрд. кВтч электроэнергии или 100,6% к факту 2025 года. Министр отметил, что прогноз на 2026 год составил 126,5 млрд кВтч.

«Необходимо отметить, что для снижения дефицита электроэнергии в 2026 году планируется ввести порядка 2,4 ГВт энергомощностей», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

В Казахстане отмечается ускорение темпов роста несырьевого сектора. По итогам трех месяцев 2026 года обрабатывающая промышленность показала рост 8,5%. Такие данные озвучил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

Наибольший вклад внесли машиностроение, производство строительных материалов и легкая промышленность. Параллельно с индустриальными показателями отмечается рост в строительной отрасли: объем выполненных работ достиг 1,2 трлн тенге, что на 14,8% выше уровня прошлого года. Всего за три месяца в стране введено 3,9 млн кв. м жилья.