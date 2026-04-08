Цены на нефть стремительно падают после перемирия между США и Ираном

Экономика,В мире,Нефть и Газ
170
Айман Аманжолова
корреспондент

Стоимость нефти упала уже на 13-17%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Мировые цены на нефть обваливаются после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

По состоянию на 05.04 времени Астаны цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 12,6% относительно предыдущего закрытия — до 91,92 доллара за баррель, показатель впервые с 23 марта опустился ниже отметки в 92 доллара. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 16,6% — до 94,1 доллара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.

Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

Ранее Президент Казахстана приветствовал достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке. 

#США #Иран #нефть #перемирие

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]