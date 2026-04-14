Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минторговли заняться вопросами устранения «организованных групп» и непродуктивных посредников на рынках, сообщает Kazpravda.kz

Глава Кабмина отметил, что основной задачей Правительства остается снижение инфляционного давления и обеспечение макроэкономической устойчивости.

«Важная задача – снижение инфляционного давления. В марте инфляция снизилась до 11%. Надо держать на контроле качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции и реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения. Но главное – необходимо наращивать локализацию и расширение действующих производств по наиболее важным позициям, в том числе по продуктам питания», — подчеркнул Премьер-министр на заседании Правительства.

Олжас Бектенов дал ряд поручений министерствам.

Необходимо продолжить регулярный мониторинг и принятие мер по сдерживанию неоправданного роста цен, в особенности на социально значимые продовольственные товары.

Премьер-министр обратил внимание министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева на ситуацию на оптовых рынках, отметив проблему ценовых накруток.

«Арман Абаевич, на прошлой неделе я вам поручил навести порядок на крупных оптовых рынках. Не секрет, что на рынках незаконно действуют так называемые «организованные группы». На пустом месте накручивается стоимость овощей, фруктов, мяса и других продуктов. Это и есть непродуктивные посредники. Совместно с МВД, Комитетом госдоходов и Агентством по защите конкуренции предметно займитесь этим вопросом», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельно отмечена важность скоординированной тарифной политики и усиления антимонопольного регулирования.

«Тарифная политика должна быть предсказуемой и синхронизированной с целями по инфляции. Министерствам национальной экономики, энергетики, промышленности и строительства в связи с завершением действия моратория по тарифам и ценам на бензин необходимо принять меры по недопущению их значимого вклада в общий уровень инфляции.

Необходима системная демонополизация рынков и усиление антимонопольного контроля на рынках продовольствия, топлива, транспорта и коммунальных услуг. В этой связи Министерству национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и отраслевыми госорганами нужно продолжить совместную работу в этом направлении», — поручил руководитель правительства.