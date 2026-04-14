Премьер-министр обратил внимание министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева на ситуацию на оптовых рынках
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минторговли заняться вопросами устранения «организованных групп» и непродуктивных посредников на рынках, сообщает Kazpravda.kz
Глава Кабмина отметил, что основной задачей Правительства остается снижение инфляционного давления и обеспечение макроэкономической устойчивости.
«Важная задача – снижение инфляционного давления. В марте инфляция снизилась до 11%. Надо держать на контроле качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции и реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения. Но главное – необходимо наращивать локализацию и расширение действующих производств по наиболее важным позициям, в том числе по продуктам питания», — подчеркнул Премьер-министр на заседании Правительства.
Олжас Бектенов дал ряд поручений министерствам.
«Министерству сельского хозяйства принять дополнительные меры по повышению продуктивности в животноводстве, расширению тепличного, овощного и молочного производства, углублению переработки.
Министерству торговли активизировать работу по развитию оптово-распределительной инфраструктуры и созданию современных мощностей хранения и логистики.
Необходимо продолжить регулярный мониторинг и принятие мер по сдерживанию неоправданного роста цен, в особенности на социально значимые продовольственные товары.
Также Министерству торговли совместно с регионами следует обеспечить насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, выявление непродуктивных посредников и развитие цифровой прослеживаемости цепочек поставок», — отметил руководитель правительства.
Премьер-министр обратил внимание министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева на ситуацию на оптовых рынках, отметив проблему ценовых накруток.
«Арман Абаевич, на прошлой неделе я вам поручил навести порядок на крупных оптовых рынках. Не секрет, что на рынках незаконно действуют так называемые «организованные группы». На пустом месте накручивается стоимость овощей, фруктов, мяса и других продуктов. Это и есть непродуктивные посредники. Совместно с МВД, Комитетом госдоходов и Агентством по защите конкуренции предметно займитесь этим вопросом», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Отдельно отмечена важность скоординированной тарифной политики и усиления антимонопольного регулирования.
«Тарифная политика должна быть предсказуемой и синхронизированной с целями по инфляции. Министерствам национальной экономики, энергетики, промышленности и строительства в связи с завершением действия моратория по тарифам и ценам на бензин необходимо принять меры по недопущению их значимого вклада в общий уровень инфляции.
Необходима системная демонополизация рынков и усиление антимонопольного контроля на рынках продовольствия, топлива, транспорта и коммунальных услуг. В этой связи Министерству национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и отраслевыми госорганами нужно продолжить совместную работу в этом направлении», — поручил руководитель правительства.