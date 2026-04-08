Казахстан обогнал Россию и Китай по ВВП на душу населения

Также Казахстан лидирует среди стран СНГ и Центральной Азии

Казахстан занял первое место в Центральной Азии по уровню ВВП на душу населения и обогнал Россию и Китай. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на The Times of Central Asia

По данным Международного валютного фонда, в 2025 году ВВП на душу населения в Казахстане составил 14 770 долларов. Для сравнения, в России этот показатель достиг 14 260 долларов, а в Китае - 13 690 долларов.

В Центральной Азии Казахстан значительно опережает другие страны региона. В Туркменистане ВВП на душу населения составил 13 340 долларов, в Узбекистане - 3 510 долларов, в Кыргызстане - 2 750 долларов, а в Таджикистане - 1 430 долларов.

Также Казахстан лидирует среди стран СНГ, опережая Грузию (9 570 долларов), Армению (8 860 долларов), Молдову (8 260 долларов), Беларусь (7 880 долларов), Азербайджан (7 600 долларов) и Украину (6 260 долларов).

МВФ рассчитывает ВВП на душу населения по текущим ценам, что позволяет оценить общий уровень благосостояния и покупательной способности.

«Сильные позиции Казахстана обусловлены значительными запасами полезных ископаемых, а экспорт энергоресурсов и сырья остается ключевым драйвером роста», — говорится в отчете.

При этом в последние годы в стране наблюдается развитие переработки сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Дополнительными факторами роста стали реформы деловой среды, приток иностранных инвестиций и модернизация инфраструктуры.

«Инвестиции в транспорт, логистику, технологии, образование, здравоохранение и социальные услуги способствуют росту внутреннего спроса и повышению производительности труда», - отмечают аналитики МВФ.

Важную роль играет и географическое положение Казахстана, который выступает ключевым звеном между Европой и Азией, а также участие страны в международных торговых инициативах, включая «Один пояс - один путь».

Макроэкономическая стабильность, по оценке фонда, поддерживается за счет умеренной инфляции, стабильного курса тенге и сбалансированной бюджетной политики.

«Политика Национального банка и правительства помогает сохранять экономическую устойчивость даже в условиях глобальных вызовов», - говорится в отчете.

 

