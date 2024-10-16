В каких случаях банкам запретят требовать неустойки с заемщиков

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Новый законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг презентовала в Мажилисе глава АРРФР Мадина Абылкасымова, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предлагаемые нормы должны исключить взимание неустойки за досрочное погашение банковских займов. Кроме того, по микрокредитам граждан вводится запрет на взимание любых неустоек, за исключением неустойки за невозврат микрокредита. 

Мадина Абылкасымова сообщипа, что проектом устанавливается предельный размер комиссионного вознаграждения страхового агента по договорам страхования, заключаемым для получения банковского займа или микрокредита, в пределах 10% от размера страховой премии.

«Для защиты потребителей от навязывания финансовых продуктов вводится требование по наличию у финансовых организаций внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов. Также для своевременного получения потребителями обратной связи законодательно устанавливается срок рассмотрения финансовыми организациями обращений клиентов в течение 15 рабочих дней», – сообщила глава АРРФР.

Вместе с тем, при регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения ЧП.  

«Для данных категорий граждан предусматривается обязательное предоставление отсрочки по займам и микрокредитам на срок не менее 3-х месяцев, а также снижение ежемесячного платежа на 50 и более процентов», - добавила она.

#права #займы #законопроект #неустойки

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