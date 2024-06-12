Казахстанские банки будут информировать о комиссиях на безналичные платежи и переводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поправки в правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, разработало АРРФР, сообщает Kazpravda.kz

«Согласно нововведениям, банк размещает в филиалах (их помещениях), при отсутствии филиалов – в центральном офисе (в месте, доступном для обозрения и ознакомления) и на своем интернет-ресурсе актуальную информацию о ставках и тарифах за банковские услуги с указанием сведений о датах утверждения и внесения изменений в действующие ставки и тарифы, номеров внутренних документов и органа, их утвердившего (принявшего)», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, информация о комиссиях, взимаемых банками при осуществлении безналичных платежей или переводов денег физическими и юридическими лицами, указывается отдельно от других видов ставок и тарифов.