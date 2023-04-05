Башенный кран упал в Кокшетау, погиб 28-летний мужчина
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28-летний житель города Кокшетау погиб при падении башенного крана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Происшествие произошло утром 5 апреля на территории строящегося дома по улице Ауэзова в Кокшетау.
В результате происшествия скончался крановщик – 28-летний житель областного центра.
Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Выясняются обстоятельства произошедшего.