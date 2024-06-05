Базу для протеиновых порошков будут производить в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О новых иностранных инвестпроектах корреспонденту Kazpravda.kz рассказал председатель правления Kazakh Invest Ержан Елекеев

Производственный комплекс по глубокой переработке зерна в Казахстане планирует запустить совместное предприятие турецкой и катарской компании. Живой белок является базой для биодобавок и протеиновых порошков. 1 тонна такого продукта стоит до 5 тыс. долларов, в то время как 1 тонна пшеницы стоит 250 долл. США. Живой белок будет экспортироваться в США.

На основе зерна можно производить до 260 видов продуктов.

Еще один продукт планируют производить зарубежные инвесторы. Так, консорциум китайских инвесторов собирается производить в Казахстане глутамат натрия – усилитель вкуса. Стоимость проекта – 500 млн долларов. Продукт пользуется спросом в странах Юго-Восточной Азии. Его сырьевая база – пшеница, кукуруза. Цена готового продукта – 2,5 - 3 тысячи долларов за тонну.

Кроме того, в этом году корпорация PepsiCo приступит к строительству завода в Алматинской области по производству чипсов Lay's. Стоимость проекта – 160 млн долларов.

Недавно датский пивоваренный концерн Carlsberg Group перенес производственные мощности из России в Казахстан, открыв в Алматинской области крупное предприятие по производству алкогольных и безалкогольных напитков. В компании планируют производимую у нас продукцию поставлять в Узбекистан, Азербайджан, Монголию, Кыргызстан, Таджикистан.

В настоящее время доля инвестиций, которые относятся к несырьевому сектору – растет.

Среди топ-5 стран-инвесторов в Казахстане – Нидерланды, Россия, Швейцария, Китай, Южная Корея. В ближайшие 5-10 лет, по оценкам экспертов, Китай может стать главным инвестором в Казахстане.