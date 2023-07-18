Беглого преступника задержали в Караганде
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Осужденного, совершившего побег, задержали в Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
Напомним, в ночь на 18 июля в Караганде из медицинского учреждения совершил побег 35-летний осужденный за тяжкое преступление. На его розыск был ориентирован весь личный состав гарнизона Карагандинской области.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела полиции управления полиции Караганды задержали беглеца в гаражном массиве. Он доставлен в полицию. Ведется расследование.