Опасный преступник совершил побег в Карагандинской области

На розыск ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В городе Караганде разыскивается сбежавший преступник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на POLISIA.KZ.

«Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области принимают меры по установлению местонахождения и задержанию осужденного, совершившего побег из медицинского учреждения в ночь на 18 июля», – сообщили в полиции.

35-летний уроженец Западно-Казахстанской области ранее был осужден за тяжкое преступление.

На его розыск ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области.

Приметы мужчины: плотного телосложения, рост 165 см, волосы темные. Был одет в белую футболку, черную кофту, черные спортивные брюки, черные кроссовки, черную спортивную кепку.

Полицейские просят жителей области отнестись с пониманием к проводимым оперативным мероприятиям.

Заметивших похожего по приметам мужчину просят сообщить по телефону 102.

