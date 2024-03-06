Бектенов ознакомился с ходом модернизации Экибастузской ТЭЦ

Энергетика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер отметил, что со стороны правительства будет оказана полная поддержка

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом модернизации коммунально-энергетического сектора и мерами по обеспечению жителей бесперебойным теплоснабжением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Во время посещения Экибастузской ТЭЦ аким региона Асаин Байханов проинформировал главу кабмина, что в рамках восстановления системы теплоснабжения проведен капитальный ремонт всех 10 котлов. Станция несет нагрузку в соответствии с заданными параметрами. Кроме того, осуществлена реконструкция 4-х тепломагистралей и внутриквартальных сетей.

На сегодня ведется технический аудит системы теплоснабжения Экибастуза. 3 этапа из 4-х уже завершены, до конца года завершится оцифровка всех магистральных сетей.

Премьер подчеркнул, что необходимо продолжить процесс модернизации системы теплоснабжения Экибастуза. Со стороны правительства будет оказана полная поддержка.

- Мы знаем, какую непростую зиму пережил Экибастуз в 2022 году. По поручению президента из резерва правительства на ремонт сетей теплоснабжения и модернизацию ТЭЦ было выделено 16,4 млрд тенге. Совместно с частными владельцами приняты меры по обеспечению стабильной работы ТЭЦ. Ремонт осуществлен на каждом котлоагрегате. Значительная работа проведена по модернизации теплосетей города. Эту работу необходимо наращивать: снижать износ как теплосетей, так и на теплоисточниках, — сказал Олжас Бектенов.

Аким области также представил план ремонтной кампании на перспективу в трех городах области. По Экибастузу разработана проектно-сметная документация реконструкции тепломагистралей ТМ-I и ТМ-III. В первостепенном порядке требуется строительство трубопровода осветленной воды для обеспечения водогрейного цеха системой золоудаления. Разработаны проекты по реконструкции канализационного коллектора в Экибастузе и Майкаинского водопровода. В Павлодаре требуется строительство ТМ-13, а в Аксу реконструкция внутриквартальных тепловых сетей.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью предприятия по производству цельнокатаных ж/д колес ТОО «Проммашкомплект». Завод работает с 2012 года и является единственным в Казахстане, выпускающим данную продукцию. Его ассортимент включает более 400 типов ж/д колес для локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, соответствующих международным стандартам.

Запуск предприятия мощностью 300 тыс. ед. продукции в год позволил создать в Экибастузе полноценный вертикально-интегрированный железнодорожный кластер и внести существенный вклад в импортозамещение. Завод частично покрывает потребности КТЖ и промышленных предприятий республики, а также осуществляет поставки в Азербайджан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. В планах – освоение производства колес для Европейского рынка. Сейчас ведется подготовка технической документации и организация производственного процесса.

Олжас Бектенов подчеркнул, что государство уделяется большое внимание развитию железнодорожной отрасли, так как почти 70% всего грузооборота и около 60% пассажирооборота приходится на долю железных дорог.

- Аналогов подобного предприятия нет в Центральной Азии. Имеются стабильные заказы. Есть перспективы для наращивания производственных мощностей. Важно обеспечить полную загрузку данного завода, — указал премьер-министр.

Глава правительства поручил проработать возможности усиления взаимодействия с КТЖ в части долгосрочных контрактов на поставку продукции исходя из имеющегося спроса национального перевозчика.

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