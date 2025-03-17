Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента с курултая

Он подчеркнул, что главное – качественно реализовать все поручения главы государства

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу реализации поручений президента, озвученных в ходе IV заседания Национального курултая 14 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Глава государства в своем выступлении на IV Национальном курултае определил вектор развития страны на ближайшую перспективу в сфере внутренней политики и экономики. Внимание было уделено многим значимым вопросам, касающимся роста экономики, реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов, цифровизации и развития человеческого капитала. Главное – качественно реализовать поручения президента», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Заслушаны подходы министерств по реализации поставленных задач.

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о работе по созданию новых точек экономического роста и устранению дисбалансов в региональном развитии, развитию справедливой и эффективной налоговой системы, улучшению администрирования налогообложения. В соответствии с поручением главы государства будет разработан проект Концепции региональной политики на 2025-2030 годы и отдельный закон о развитии приграничных территорий.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что в рамках поручения президента в ближайшие два года планируется реализовать ряд новых проектов, которые дадут прирост мощности энергосистемы порядка 3 ГВт. Кроме того, в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию новый газоперерабатывающий завод на Кашагане мощностью 1 млрд м3, магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал» и вторую нитку газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Также внимание уделено вопросам развития атомной отрасли.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о внедрении искусственного интеллекта в сферу бюджетного планирования и разработке интеллектуальной модели прогнозирования доходной и расходной части бюджета. В планах также масштабное расширение мощностей дата-центров, что укрепит позиции Казахстана как регионального IT-хаба.

В рамках развития транспортной инфраструктуры планируется сократить путь между центральными и западными регионами за счет введения коридора общей протяженностью 791 км по маршруту «Астана - Жантеке - Егиндиколь - Аркалык - Торгай - Иргиз». Для этого предусмотрено охватить ремонтом участки дорог «Астана – Жантеке», «Жантеке – Егиндиколь», «Аркалык – Торгай». Требуется строительство дорог между «Иргиз – Торгай» и «Аркалык – Егиндиколь». Также будет реконструирован аэропорт Аркалыка: планируется строительство современного аэровокзала и обновление взлетно-посадочной полосы.

Министр культуры и информации Аида Балаева доложила о начатой работе по усилению законодательства в области кино, планах по развитию казахской анимации для детей. В целях исполнения поручений Президента о пересмотре критериев государственного социального заказа и совершенствованию законодательства о неправительственных организациях создана экспертная комиссия из представителей НПО. Также отмечено, что разработан проект Комплексного плана по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

В сфере образования в рамках единой программы «Дети Казахстана» будет разработан специальный закон, направленный на обеспечение безопасности и защиты подрастающего поколения от насилия, доступ к качественному образованию и медобслуживанию, предоставление равных возможностей детям с особыми потребностями. В стране функционируют 11 аутизм-центров, отмечена необходимость открыть соответствующие учреждения в каждом регионе. Кроме того, среди предстоящих планов – создание условий для получения востребованных профессий. Особое внимание будет уделено формированию качественной инфраструктуры. К примеру, запланировано строительство международного колледжа на 1,2 тыс. мест.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил о мерах по развитию футбола. На сегодня в Казахстане насчитывается 28 основных стадионов. В рамках проекта ALAN по реновации футбольных полей за последние два года реконструировано 18 площадок, в текущем году будут обновлены еще 9.

О реализации поручений по сохранению биоразнообразия и укреплению экологической культуры доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. В Казахстане расширена сеть особо охраняемых природных территорий – с 869 тыс. га до 30,9 млн га за почти 35 лет. Ведется работа по защите редких видов животных, включая снежного барса, и восстановлению исчезнувших видов, таких как туранский тигр и лошадь Пржевальского. Численность сайгака в настоящее время достигла рекордных 4,1 млн особей, ожидается дальнейший рост. С целью укрепления природоохранных мер разрабатывается Концепция сохранения биоразнообразия, также ведется работа по укреплению экологической культуры в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

В АПК Казахстан продолжит укреплять позиции в экспорте зерна и муки, наращивая мощности глубокой переработки. В ближайшие 3 года запустят 3 крупных проекта на $560 млн с созданием 1,5 тыс. рабочих мест.

Премьер-министр подчеркнул необходимость качественной и оперативной работы по направлениям, отмеченным Главой государства в своем выступлении. Министерствам и акиматам дан ряд поручений.

В рамках налоговой реформы первый пакет поправок внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента.

«Выработаны дополнительные предложения, позволяющие решить некоторые вопросы кардинальным образом. При этом, мы должны максимально сосредоточиться на оптимальном расходовании бюджетных средств и обеспечении доходной части республиканского бюджета», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Соответствующее поручение дано Минфину совместно с заинтересованными госорганами.

МЦРИАП поручено разработать план мероприятий по внедрению новых цифровых технологий в госорганах и квазигоссекторе. К этой работе необходимо привлечь IT-специалистов.

«Глава государства поручил правительству приступить к строительству новой автодороги от Астаны через тургайский регион с выходом к Транскаспийскому транспортному коридору. Министерству транспорта необходимо оперативно актуализировать ранее разработанные ТЭО и ПСД, определиться с источниками финансирования и уже в текущем году приступить к строительству», - отметил премьер-министр.

МСХ поручено разработать комплексный план по глубокой переработке зерна и развитию экспорта. МЭПР необходимо внести в Правительство проект решения о создании Международного фонда по сохранению природного биологического разнообразия. Министерствам туризма, культуры совместно с акимами регионов требуется проработать меры популяризации в каждом регионе точек притяжения для туристов. Поручено создать национальный атлас природного и культурного достояния Казахстана.

МВД совместно с Министерством культуры и информации поручено доработать Концепцию по продвижению идеологии закона и порядка на 2025-2030 г.г., а также разработать новый программный документ по профилактике наркомании и наркопреступности на ближайший период.

Ряд поручений дан по развитию атомной энергетики, театров, кино, наукоградов, модернизации образовательных, медицинских и спортивных объектов.

Кроме того, МЧС и акиматам поручено принять необходимые меры по недопущению масштабных паводков, а также обеспечить круглосуточный мониторинг за обстановкой.