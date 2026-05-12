Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Диене Кейта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья, поддержки женщин и молодежи.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает особое значение всестороннему сотрудничеству с ООН. Правительство РК готово к дальнейшему расширению партнерства с Фондом ООН в области народонаселения в соответствии с нашими национальными приоритетами. Работа странового офиса ЮНФПА в Астане органично дополняет масштабные социально-экономические реформы, реализуемые в Казахстане. Совместными усилиями мы формируем более справедливое и инклюзивное общество», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный директор ЮНФПА, в свою очередь, передала слова приветствия в адрес Главы государства и высоко оценила достижения Казахстана в социальной сфере, подчеркнув готовность Фонда продолжить экспертную поддержку стратегическим инициативам.

«ООН была создана ради трех главных целей: мира, безопасности и устойчивого развития. Политика Казахстана полностью соответствует этим принципам. Снижение материнской смертности показывает, насколько большое внимание в стране уделяется женщинам и населению, а забота о молодежи, об образовании и здравоохранении заслуживает высокой оценки. Мы в ЮНФПА намерены продолжать тесное сотрудничество с Казахстаном. Отдельно хотела бы остановиться на новой Конституции Казахстана, в центре которой которой находятся права человека и свобода выбора – именно этот принцип особенно важен сегодня в эпоху глобальных перемен. Ваша страна последовательно демонстрирует, как может выглядеть устойчивое и ориентированное на человека развитие», — подчеркнула Диене Кейта.

Кроме того, представитель ЮНФПА отметила высокий уровень технологического оснащения и внедрения ИИ-решений в системе здравоохранения РК. В ходе посещения городской больницы в г. Астане Диене Кейта обратила внимание на современное оснащение медицинского учреждения, отметив его соответствие ведущим мировым клиникам.

Справочно: По данным Министерства здравоохранения РК, за последние 5 лет показатели материнской смертности снижены на 35%, младенческой – на 25%. В стране реализуется комплексная программа «Аналар саулығы», направленная на укрепление здоровья будущих матерей. В регионах функционируют 90 Молодежных центров здоровья.