Военнослужащим и силовикам присвоены высшие звания и классные чины

Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
УКАЗ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов"
ПОСТАНОВЛЯЮ присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
Балтабекову Ансагану Скендеровичу;
специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:
Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;
классный чин государственный советник юстиции 2 класса:
Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;
воинское звание генерал-майор:
Аманбаеву Маргулану Топашевичу,
Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,
Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,
Хасенову Жумабеку Хасеновичу;
воинское звание генерал-майор авиации:
Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Дуйсенову Марату Жакановичу,
Укенову Саламату Хамитовичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,
Жунусову Арману Оразовичу,
Остроумову Руслану Игорьевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Мукашеву Нурсултану Маратовичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Куттукову Руфату Бауыржановичу,
Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 6 мая 2026 года
№ 1268