Военнослужащим и силовикам присвоены высшие звания и классные чины

Президент,Армия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

УКАЗ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов"

ПОСТАНОВЛЯЮ присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

Балтабекову Ансагану Скендеровичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:

Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;

классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

воинское звание генерал-майор:

Аманбаеву Маргулану Топашевичу,

Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,

Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,

Хасенову Жумабеку Хасеновичу;

воинское звание генерал-майор авиации:

Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Дуйсенову Марату Жакановичу,

Укенову Саламату Хамитовичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,

Жунусову Арману Оразовичу,

Остроумову Руслану Игорьевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Мукашеву Нурсултану Маратовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Куттукову Руфату Бауыржановичу,

Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 6 мая 2026 года

№ 1268

#военнослужащие #силовики #звания

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
В мир удивительных открытий
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Концептуальные аспекты новой Конституции
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Серке, Сералы, Сер-аға...
Педагог работает на будущее страны
Три счастливых дня
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Интеллектуальный капитал в действии
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Ряд силовиков награждены госнаградами РК
Токаев высказался о заслугах фронтовика Кенжебая Маденова
Медаль имени Газиза Байтасова появится в Казахстане
Необходимо провести глубокие реформы в ВС и военизированных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]