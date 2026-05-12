Олжас Бектенов пригласил участников заседания Бернского союза к реализации инвестпроектов

В работе заседания принимают участие около 240 делегатов из более чем 70 стран мира.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в пленарном заседании Бернского союза – крупнейшего международного объединения страховщиков экспортных кредитов и инвестиций.

Форум впервые проводится в центральноазиатском регионе. В работе заседания принимают участие около 240 делегатов из более чем 70 стран мира. Это руководители ведущих экспортно-кредитных агентств, эксимбанков, международных финансовых институтов и глобальных страховых корпораций. Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым последовательно реализует комплексную программу политической и экономической модернизации страны.

«Глава нашего государства постоянно уделяет особое внимание улучшению делового климата. Сегодня Казахстан, как крупнейшая экономика Центрально-Азиатского региона, продолжает структурную трансформацию национальной экономики. Прямые иностранные инвестиции выросли на 14,4% и составили $20,5 млрд, в то время как инвестиции в основной капитал увеличились на 13% и достигли исторической отметки $43,5 млрд. В 2025 году внешнеторговый оборот Казахстана вырос до $144 млрд. Расширяется география и номенклатура поставок казахстанской продукции. Сегодня наши товары экспортируются в 127 стран мира, а перечень активных товарных позиций приблизился к 4 тыс. наименований», – отметил Олжас Бектенов.

В рамках Концепции торговой политики до 2030 года Казахстан нацелен на увеличение несырьевого экспорта до $52 млрд. РК расширяет сеть международных соглашений о свободной торговле. К действующим договоренностям с Вьетнамом, Сербией добавились ОАЭ, Монголия и Индонезия. Особую роль в этой архитектуре играет Транскаспийский международный транспортный маршрут, где реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, которые позволят усовершенствовать систему трансконтинентальных экономических коридоров, нарастить товарооборот и повысить благосостояние населения наших стран. По поручению Президента совершенствуется миграционная политика в целях создания благоприятных условий для привлечения качественного иностранного человеческого капитала. Вводится специальный визовый режим «Алтын виза» для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Зарубежные торговые представители Казахстана и офисы Экспортно-кредитного агентства, расположенные на приоритетных рынках, ориентированы на оказание точечной поддержки предприятиям и оперативному реагированию на запросы международного бизнеса.

Цифровая повестка обозначена как одно из ключевых направлений повышения конкурентоспособности экономики РК и создания современной инфраструктуры для бизнеса.

«Отдельное внимание Президентом страны уделяется развитию искусственного интеллекта и превращению Казахстана в полноценную цифровую страну. Принимаемая общенациональная стратегия Digital Qazaqstan нацелена на опережающее развитие этого сектора»,— подчеркнул Олжас Бектенов.

Важным институтом здесь выступает Международный финансовый центр «Астана», предлагающий уникальные условия в юрисдикции английского права для развития зеленых и исламских финансовых инструментов. Премьер-министр РК пригласил делегатов к активному сотрудничеству с учетом созданных в Казахстане возможностей для развития бизнеса, расширения торговых отношений и инвестиционного присутствия в регионе. Через Экспортно-кредитное агентство доступны эффективные механизмы страхования трансграничных сделок. По линии холдинга «Байтерек» предоставляется финансирование для реализации стратегических международных инвестпроектов в Казахстане.

«Мы консолидируем инструменты финансирования, страхования и гарантирования в единую систему поддержки, результатом которой становится создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и приток качественных инвестиций. В настоящее время «Байтерек» переходит к модели проактивного инвестиционного холдинга. Совместно с Правительством сформирован пул перспективных проектов на общую сумму около $170 млрд до 2032 года. В реализации этой масштабной стратегии роль членов Бернского союза в предоставлении инструментов страхования и софинансирования становится особенно значимой», - сказал председатель правления АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» Рустам Карагойшин.

Президент Бернского союза Юичиро Акита в своем выступлении остановился на текущих тенденциях и векторе развития рынка в условиях меняющихся реалий.

«С эпохи Великого Шелкового пути и до сегодняшнего дня Казахстан неизменно сохраняет за собой статус ключевого связующего звена, находясь на стыке глобальных торговых потоков, инвестиций и передовых идей. Символично, что именно здесь мы осмысливаем новые вызовы: сегодня мировое сообщество вновь оказалось на историческом распутье. Формируется качественно иная архитектура взаимодействия, где экспортно-кредитные агентства переходят к более стратегическому и избирательному подходу. Уверен, что конструктивный обмен мнениями в рамках текущих встреч создаст надежный фундамент для выработки эффективных совместных решений», - сказал Президент Бернского союза Юичиро Акита.

По итогам 2025 года совокупный объем страховой защиты, предоставляемой членами Бернского союза, составляет порядка $3,7 трлн ежегодно, что обеспечивает около 13% мирового трансграничного торгового оборота. Пленарное заседание Бернского союза продолжилось в формате панельных сессий по глобальной экономической повестке, инвестициям и стратегии развития в Центральной Азии, а также вопросам финансирования и инноваций.

Справочно: Бернский союз – ведущая международная некоммерческая организация, объединяющая крупнейших страховщиков экспортных кредитов и инвестиций. Основанный в 1934 году в Берне (Швейцария), союз сегодня базируется в Лондоне (Великобритания). Деятельность Организации направлена на содействие развитию мировой торговли, внедрение международных стандартов в области экспортного кредитования и создание площадки для межгосударственного обмена экспертным опытом и информацией.

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – национальный институт развития, специализирующийся на поддержке и продвижении несырьевого экспорта. Компания входит в структуру АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» и является полноправным членом Пражского клуба Бернского союза.