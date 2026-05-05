Презентована ИИ-система Реестра обязательных требований для бизнеса

Внедрение Реестра осуществляется во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана, о необходимости системного развития малого и среднего бизнеса и снижении административной нагрузки на предпринимателей

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам внедрения Реестра обязательных требований. В совещании приняли участие представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей и бизнес-сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Ключевым событием совещания стала презентация ИИ-системы, разработанной Министерством юстиции совместно с Министерством национальной экономики. Цифровое решение обеспечивает автоматизированное извлечение требований к бизнесу из трех источников: законодательства, проверочных листов и разрешительных документов. Система формирует единый массив данных, позволяя в режиме реального времени выявлять дублирование, противоречия и избыточное регулирование.

По данным разработчиков, в рамках пилотного тестирования в сферах экологии, транспорта и землепользования точность алгоритма достигла 93-95%. На сегодня в систему уже загружено порядка 67 тыс. требований из законов и 64 тыс. из проверочных листов.

Работа ведется по 12 приоритетным направлениям. Наибольший объем регулирования зафиксирован в сфере здравоохранения – около 14 тыс. требований.

Отмечается, что внедрение системы позволит предпринимателям получать «готовый сценарий» ведения бизнеса с четким перечнем требований для запуска и осуществления деятельности, исключая скрытые нормы и неоднозначные трактовки.

Параллельно продолжается работа Проектного офиса по ревизии требований к бизнесу, созданного в рамках исполнения поручения Главы государства. Проектный офис Министерства национальной экономики совместно с госорганами и НПП «Атамекен» обеспечили методологическое сопровождение и практическую проработку норм с участием бизнеса и экспертов. Подход к ревизии стал максимально прикладным: из 180 рассмотренных требований 50 уже получили поддержку государственных органов, что позволяет обеспечить исключение дублирующих и неактуальных норм.

Заместитель председателя Форума предпринимателей Казахстана Гульнара Куанганова отметила, что работа Проектного офиса была сфокусирована на устранении дублирования и конкретизации норм.

«Мы два месяца достаточно напряженно работали. Особое внимание уделено промышленной безопасности, где предлагается консолидировать разрозненные требования различных ведомств в единый документ», — сообщила она.

При этом отмечено, что нормы, касающиеся безопасности жизни и здоровья граждан, пересмотру не подлежат.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил государственным органам в двухнедельный срок обеспечить участие профильных экспертов для верификации данных и «обучения» ИИ-системы на базе НПП «Атамекен».

«У нас база данных оцифрована до уровня подзаконных актов. Система по алгоритму извлекает требования. Нам нужно обучить машину, чтобы в дальнейшем процесс шел автоматически. Это приоритетная задача. Как только мы завершим этап обучения, система самостоятельно возьмет на контроль весь массив данных», — подчеркнул вице-премьер.

 

#система #бизнес #требования #ИИ #реестр

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
Протяните руку помощи
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Мангистау в цвету
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Объединяющий страны космос
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Город, соединявший континенты
Ночной забег в древнем городе
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
ИИ, один сплошной ИИ?
Учиться делать правильный выбор
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Вопросы защиты прав инвесторов рассмотрели в правительстве
Из резерва Правительства выделят более 25 млрд тенге на под…
Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопите…
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Тал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]