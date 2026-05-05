Презентована ИИ-система Реестра обязательных требований для бизнеса

Внедрение Реестра осуществляется во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана, о необходимости системного развития малого и среднего бизнеса и снижении административной нагрузки на предпринимателей

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам внедрения Реестра обязательных требований. В совещании приняли участие представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей и бизнес-сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Ключевым событием совещания стала презентация ИИ-системы, разработанной Министерством юстиции совместно с Министерством национальной экономики. Цифровое решение обеспечивает автоматизированное извлечение требований к бизнесу из трех источников: законодательства, проверочных листов и разрешительных документов. Система формирует единый массив данных, позволяя в режиме реального времени выявлять дублирование, противоречия и избыточное регулирование.

По данным разработчиков, в рамках пилотного тестирования в сферах экологии, транспорта и землепользования точность алгоритма достигла 93-95%. На сегодня в систему уже загружено порядка 67 тыс. требований из законов и 64 тыс. из проверочных листов.

Работа ведется по 12 приоритетным направлениям. Наибольший объем регулирования зафиксирован в сфере здравоохранения – около 14 тыс. требований.

Отмечается, что внедрение системы позволит предпринимателям получать «готовый сценарий» ведения бизнеса с четким перечнем требований для запуска и осуществления деятельности, исключая скрытые нормы и неоднозначные трактовки.

Параллельно продолжается работа Проектного офиса по ревизии требований к бизнесу, созданного в рамках исполнения поручения Главы государства. Проектный офис Министерства национальной экономики совместно с госорганами и НПП «Атамекен» обеспечили методологическое сопровождение и практическую проработку норм с участием бизнеса и экспертов. Подход к ревизии стал максимально прикладным: из 180 рассмотренных требований 50 уже получили поддержку государственных органов, что позволяет обеспечить исключение дублирующих и неактуальных норм.

Заместитель председателя Форума предпринимателей Казахстана Гульнара Куанганова отметила, что работа Проектного офиса была сфокусирована на устранении дублирования и конкретизации норм.

«Мы два месяца достаточно напряженно работали. Особое внимание уделено промышленной безопасности, где предлагается консолидировать разрозненные требования различных ведомств в единый документ», — сообщила она.

При этом отмечено, что нормы, касающиеся безопасности жизни и здоровья граждан, пересмотру не подлежат.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил государственным органам в двухнедельный срок обеспечить участие профильных экспертов для верификации данных и «обучения» ИИ-системы на базе НПП «Атамекен».