О погоде в Казахстане на праздничные выходные сообщили синоптики

По данным метеослужбы, в праздничные дни на большей части страны ожидается дождливая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра.

7-9 мая в западных областях, 8-9 мая в северных областях ожидаются сильные дожди.

В южных областях на фоне высоких температур прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а в восточных областях 9 мая начнутся дожди с грозами.

Дневные температуры на западе будут в пределах 18-28 тепла, на севере - небольшое понижение до 18-23 тепла, в центре ожидается до 20-28 тепла, на юге, юго-востоке - до 28-33 тепла, на востоке - овышение до 25-30 тепла.