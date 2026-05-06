Глава государства выступил на церемонии вручения госнаград и воинских званий

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил офицеров и солдат, а также участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Оба праздника близки по своему смыслу и содержанию, напоминая нам о преемственности доблестных традиций нашей страны. Мы не только чествуем защитников, охраняющих покой наших соотечественников, но и отдаем дань глубокого уважения героям, павшим за Родину в годы кровопролитной войны. Казахи – храбрый народ, силой оружия и духа отстоявший родные рубежи. В час суровых испытаний, когда решалось будущее страны, наши доблестные предки проявляли беспримерное единство и давали достойный отпор захватчикам. Отцы и деды как зеницу ока берегли бескрайние степные просторы и передали это бесценное наследие потомкам. Быть верным их заветам – наш священный долг. Весь народ Казахстана хорошо это понимает, – сказал Президент.

По его словам, референдум по конституционной реформе, состоявшийся в марте, служит ярким тому подтверждением. Исторический выбор, который был сделан в ходе важнейшей политической кампании, был продиктован, прежде всего, чувством высокой ответственности перед подрастающим поколением.

Глава государства отметил, что Конституция – это надежная гарантия нашей государственности и Суверенитета.

– В ней отражены интересы, цели и уникальные ценности народа. Новый Основной закон утверждает в качестве основополагающих принципов защиту Суверенитета и Независимости, соблюдение прав и свобод граждан, а также повышение благосостояния народа и укрепление общенационального единства. Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление деятельности государства. Таким образом, мы встали на путь построения Справедливого, Сильного и Передового государства, в котором главенствует принцип «Закон и Порядок», а всем гражданам предоставлены равные возможности. В основе нашего курса лежат амбициозные цели и четкие ориентиры. Только сохранив единство и благополучие, мы сможем достичь поставленных задач, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков. Президент убежден, что наша страна может в полной мере полагаться на мощь Вооруженных сил.

– Сегодня доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков. Наши отважные бойцы – это надежный щит нашей священной Независимости. Они зорко стоят на страже мира и территориальной целостности государства. Правоохранительные органы обеспечивают верховенство закона, общественный порядок и национальную безопасность. Сотрудники служб спасения неустанно работают ради спокойствия граждан, невзирая на любые риски. Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан – единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене, – считает Глава государства.

Президент напомнил о блестящих результатах, которые демонстрируют казахстанские военнослужащие на мировых соревнованиях среди подразделений специального назначения и силовых структур.

– В этом году в масштабных международных состязаниях в Дубае приняли участие пять команд из нашей страны. Сборные Казахстана поднялись на первое и второе места на пьедестале почета. Весь мир был впечатлен мастерством команды «Томирис», одержавшей уверенную победу среди женщин. Очевидно, что все это – плод упорного труда наших воинов, отличающихся сильным духом, неисчерпаемой энергией и верностью присяге. Государство всегда будет поддерживать таких доблестных бойцов. И это наша первостепенная задача в интересах страны и будущего нации, – сказал он.