Правительство направит 2,5 млрд тенге на теплосети области Абай

Правительство

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство Казахстан выделило порядка 2,5 млрд тенге из резерва на ремонт тепловых сетей области Абай.

Средства будут направлены на ремонт объектов теплоснабжения города Семея для обеспечения устойчивого прохождения предстоящего отопительного сезона. В Семее проживает порядка 340 тыс. человек. Централизованным теплоснабжением обеспечиваются более 70 тыс. абонентов, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

Общая протяженность наружных тепловых сетей города составляет 325,5 км. Уровень износа сетей составляет 58,2%, или 189 км, что обуславливает необходимость дальнейшего поэтапного ремонта и модернизации инфраструктуры. За последние годы в городе проведены работы по замене, капитальному ремонту и реконструкции 54 км тепловых сетей. Это позволило снизить уровень износа с 75% до 58%.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов в Семее были выполнены первоочередные ремонтные работы на объектах теплоснабжения. При этом 70% необходимого финансирования было обеспечено за счет средств резерва Правительства. Выделенное финансирование позволит продолжить обновление наиболее важных участков теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 гг., а также повысит надежность теплоснабжения Семея и обеспечит более устойчивую работу системы в период зимних нагрузок.

#область Абай #Правительство #теплосети

