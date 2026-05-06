Казахстан и Китай усиливают инвестиционное сотрудничество

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Минобороны РК

Соглашение, подписанное 16 июня 2025 года в Астане, направлено на создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и повышение экономического благосостояния двух стран.

В его рамках предусмотрено регулирование следующих вопросов:

– определение ключевых понятий, включая «инвестиции» и «покрытые инвестиции»;
– предоставление национального режима инвесторам и их инвестициям;
– предоставление режима наибольшего благоприятствования;
– обеспечение справедливого и равноправного режима, а также полной защиты и безопасности инвестиций;
– недискриминационный подход в случае убытков, вызванных вооружёнными конфликтами или гражданскими беспорядками;
– обеспечение прозрачности законодательства и доступа к нормативным актам;
– механизмы урегулирования инвестиционных и межгосударственных споров.

Согласно документу, ни одна из сторон не вправе осуществлять экспроприацию или национализацию инвестиций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, на недискриминационной основе и с обязательной выплатой компенсации.

Также предусмотрены консультации и арбитражные процедуры для разрешения споров.

#мажилис #Китай #соглашение #инвестиции

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
В забое станет безопасней
Выбор во имя жизни
Полеты над Бурабаем
Назначен первый заместитель Премьер-министра
В мир удивительных открытий
Концептуальные аспекты новой Конституции
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Педагог работает на будущее страны
Серке, Сералы, Сер-аға...
Три счастливых дня
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Казахстан ратифицировал договор о союзнических отношениях с…
Вопросы защиты прав инвесторов рассмотрели в правительстве
Объединяющий страны космос
Казахстан и страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти на 188 …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]