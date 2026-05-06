Казахстан и Китай усиливают инвестиционное сотрудничество

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Соглашение, подписанное 16 июня 2025 года в Астане, направлено на создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и повышение экономического благосостояния двух стран.

В его рамках предусмотрено регулирование следующих вопросов:

– определение ключевых понятий, включая «инвестиции» и «покрытые инвестиции»;

– предоставление национального режима инвесторам и их инвестициям;

– предоставление режима наибольшего благоприятствования;

– обеспечение справедливого и равноправного режима, а также полной защиты и безопасности инвестиций;

– недискриминационный подход в случае убытков, вызванных вооружёнными конфликтами или гражданскими беспорядками;

– обеспечение прозрачности законодательства и доступа к нормативным актам;

– механизмы урегулирования инвестиционных и межгосударственных споров.

Согласно документу, ни одна из сторон не вправе осуществлять экспроприацию или национализацию инвестиций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, на недискриминационной основе и с обязательной выплатой компенсации.

Также предусмотрены консультации и арбитражные процедуры для разрешения споров.