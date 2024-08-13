Бектенов высказался о росте фармацевтической продукции на 14 процентов

По его словам, потенциал этой отрасли намного больше

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поставил задачи по развитию фармацевтической отрасли и поддержке отраслевого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

«В первом полугодии текущего года объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился на 14,5%. Но потенциал этой отрасли намного больше. Поручаю Министерству здравоохранения провести работу по дальнейшему увеличению данного показателя к концу года и расширению объема и перечня выпускаемых препаратов», – отметил премьер.

Также он добавил, что для обеспечения прозрачности закупа фармацевтической продукции необходимо ускорить переход медицинских организаций на электронный закуп.