Бектенов высказался о росте фармацевтической продукции на 14 процентов
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По его словам, потенциал этой отрасли намного больше
В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поставил задачи по развитию фармацевтической отрасли и поддержке отраслевого бизнеса, сообщает Kazpravda.kz
«В первом полугодии текущего года объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился на 14,5%. Но потенциал этой отрасли намного больше. Поручаю Министерству здравоохранения провести работу по дальнейшему увеличению данного показателя к концу года и расширению объема и перечня выпускаемых препаратов», – отметил премьер.
Также он добавил, что для обеспечения прозрачности закупа фармацевтической продукции необходимо ускорить переход медицинских организаций на электронный закуп.