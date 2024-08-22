«Школьная форменная одежда – это очень дорого, учитывая невысокие доходы нашего населения. А она ведь ребенку нужна не одна, а как минимум две-три смены подходящей одежды. Плюс обувь, форма спортивная», – поясняет автор письма.

Инна Карасева уточняет, что ее семья не является малообеспеченной, но у них трое детей школьного возрас­та. «Сейчас уже ходим по рынкам и магазинам, стараемся попасть на распродажи, смотрим объявления в Сети, где часто попадается практически неношеная дешевая обувь. Трем дочкам уже купили три белые водолазки, шесть футболок, три пары трико на физкультуру, гольфы, носочки, колготки, серые жилеты, банты и заколки, блузки», – рассказывает она о родительских хлопотах.

Список, конечно, внушительный, и такой, вероятно, есть у многих родителей, и множество имеющих детей граждан в состоянии сделать рациональные выводы или предложения относительно школьной формы.

«В большинстве стран мира в обычных общеобразовательных школах нет такого понятия, как «строгая школьная форма». Детки ходят в скромной удобной одежде. А школьная форма существует только в дорогих специализированных учебных заведениях. Почему у нас, в Казахстане, девочки и мальчики должны носить на учебу «белый верх – темный низ»?» – вопрошает она.

Тем временем в области Жетысу проходит акция «Дорога в школу», предназначенная оказать помощь малообеспеченным семьям.

– Утвержден региональный план мероприятий по организации и проведению акции, – проинформировал руководитель областного управления образования ­Марат ­Сулейменов. – Сформированы списки из 16 500 детей из социально уязвимых слоев населения, нуждающихся в помощи. Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития, районным, городским акиматам поручено организовать благотворительные школьные ярмарки по продаже товаров по сниженным ценам.

Повсеместно растянуты билборды, баннеры, рекламные плакаты о проведении республиканской акции «Дорога в школу».

– В рамках реализации соответствующего постановления Правительства для обеспечения 24 453 детей из социально уязвимых слоев населения одеждой, канцелярскими товарами из местного бюджета выделен 1 миллиард 61 миллион тенге, – уточнил Марат ­Сулейменов.

Деньги поступают напрямую на счета родителей школьников, и те самостоя­тельно делают покупки к учебному году.