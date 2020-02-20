Берегитесь необдуманных поступков Статьи 20 февраля 2020 г. 9:45 701 Игорь Прохоров Судя по реакции в социальных сетях, наши граждане не приемлют идеологию разобщения и вражды. Подавляющее большинство казахстанцев однозначно высказало свою гражданскую позицию, заявив о недопустимости перевода бытового конфликта в межнациональную плоскость. Вместе с тем раздается критика в адрес Ассамблеи народа Казахстана, которая якобы не справилась с одной из своих главных задач – сохранения межнационального мира. По словам экспертов, эмоциональные оценки, основанные на неполной информации, могут оказаться гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд.– Старшее поколение прекрасно помнит, как на заре независимости Казахстана авторитетные международные эксперты и политологи пророчили нашей стране распад из-за этнических и религиозных конфликтов. Но эти катастрофические прогнозы не сбылись, – говорит Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК. По ее словам, в первые годы независимости политическая воля Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева была нацелена на обеспечение единства народа. Практическое воплощение этой политики нашло отражение в казахстанской модели общественного согласия, разработанной в том числе усилиями Ассамблеи народа Казахстана. Отказываться от нее сейчас нет оснований, ведь подавляющее большинство казахстанцев разделяет и поддерживает общенациональные ценности, а межэтническая ситуация в стране является стабильной.Казахстанские этносы во многом благодаря ассамблее научились любой вопрос рассматривать с позиции всего государства и общества. Поэтому, несмотря на трудности и недоработки, проводимая государством политика в сфере межэтнических отношений остается эффективной, а АНК – востребованным институтом консолидации и интеграции общества. Ассамблея изначально была интегрирована в общественную жизнь этносов и заняла в ней ключевую позицию. Важное значение имеет и научная деятельность ассамблеи. Так, Научно-экспертный совет (НЭС) АНК впервые систематизировал казахстанскую модель общественного согласия и единства. Такие проекты, как «Память во имя будущего», «Эпоха и личность», «Детская литература», «Развитие государственного языка», «Казахское воспитание», обратили внимание общества на важные аспекты формирования казахстанской идентичности. Дальнейшая реализация проектов «Қазақтану», «Мәміле», «Мың бала» призвана обеспечить единство казахстанских ценностей, более глубокое изучение традиций народа и казахского языка. Поэтому Ассамблея народа Казахстана остается важнейшим механизмом формирования гражданской идентичности в XXI веке и продолжения ее в новых поколениях казахстанцев.Тем не менее жизнь показывает необходимость совершенствования работы. По всей видимости, необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге межнациональных отношений, опросах и срезах общественного мнения в регионах по самым волнующим проблемам. Это позволит прогнозировать развитие обстановки, разработать рекомендации и механизмы по недопущению конфликтных и провокационных ситуаций, предотвращать негативное развитие событий в сфере межнациональных отношений. Вероятно, особого подхода требует работа АНК в социальных сетях и СМИ. Ведь язык вражды и нетерпимости особо изощренно распространяется именно через современные каналы коммуникации. К слову, речь об этом шла еще на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2019 году.– Широкое участие представителей этнокультурных объединений в общественно-государственном диалоге будет способствовать развитию вертикали коммуникаций по принципу «снизу вверх», когда запросы и предложения населения в формате «обратной связи» лучше доходят до государственных органов, – продолжает Зарема Шаукенова. – Этой цели служат и советы общественного согласия, созданные под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Они уже показали себя в качестве продуктивных диалоговых площадок в регионах, поднимая вопросы, волнующие население.По данным Заремы Шаукеновой, на уровне областей, городов, районов, сельских округов и крупных предприятий в Казахстане действует более 3 тыс. советов общественного согласия. В их работе задействовано более 25 тыс. человек. Состав советов формируется из числа представителей политических партий, общественных, этнокультурных, религиозных объединений, НПО, госорганов, экспертов. По мере расширения сфер деятельности и системной реализации поставленных задач советам доверено осуществлять развитие новых направлений работы АНК. Затрагиваются такие социально значимые сферы, как трудовая занятость, качество медицинских услуг, вопросы образования, благотворительность, проблемы окружающей среды и общественного порядка, вопросы коррупции, решение жилищных проблем, межэтнические и межконфессиональные взаимоотношения, решение конфликтных ситуаций через медиацию. Осуществляется контроль доступности жилья по программам «7–20–25» и «Нұрлы жер». С 2019 года реализуется социальный проект по мониторингу создания в населенных пунктах «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями «Кедергiге жол ЖОҚ»⁄«НЕТ барьерам».Для исполнения основных поручений Главы государства по развитию агропромышленного сектора особую важность приобретает реализация проекта «Жаңғырған ауыл» по развитию и поддержке инициатив, направленных на развитие сел, а также социальную модернизацию сельских территорий, в том числе посредством развития «аграрного туризма» сельской молодежи на передовых сельхозпредприятиях. Это достаточно большой и очень ответственный пласт работы, проводимой в рамках деятельности советов общественного согласия АНК, и задачи соответственно будут расти и трансформироваться в условиях развития государства. – Гражданская зрелость любого общества измеряется его способностью преодолевать кризисы, приобретая при этом новые навыки социальной мобилизации, алгоритмы потребления и распространения информации, распознания фейков и неблагонадежных источников и реагирования на них. Из кризисов такое общество выходит с окрепшими социальными связями, возмужавшим и более сплоченным, – говорит Жанар Тулиндинова, эксперт КИСИ. История многих межэтнических конфликтов начиналась с банального хулиганства. Такие инциденты начинают эксплуатироваться силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки в стране. В таких ситуациях необходимо понимать, кому это может быть выгодно. Нельзя допускать, чтобы деструктивные элементы имели возможность эксплуатировать этнические темы в своих низменных целях. – После распада СССР мы смогли избежать серьезных межэтнических конфликтов, имеющих трагические последствия и значительное количество жертв. Мы и сегодня ценим спокойствие и мир на нашей земле. Этническую солидарность, продвижение общих ценностей важно направлять в созидательное русло, нежели на разрушение, – говорит эксперт КИСИ Ирина Черных.Особенностью современного развития Казахстана является практика совместного проживания разных этносов. И это не просто существование, когда интересы разных этнических групп практически не пересекаются, это совместное общежитие: общие цели, совместное обучение в школах и университетах, наличие дружеских отношений, взаимоотношения коллег в трудовых коллективах. Нужно помнить, что сила и уникальная черта Казахстана в его полиэтничности.Как отмечает Алуа Жолдыбалина, руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ, за годы жизни в суверенном государстве, пронизанной большими испытаниями и успехами, выкристаллизовалось настоящее межэтническое единство, и Ассамблея народа Казахстана сыграла в этом процессе важную роль. Люди, мирно живущие в Казахстане под одним небом, сейчас нередко пишут в социальных сетях «берегите Родину от необдуманных поступков».