Берегитесь необдуманных поступков

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Игорь Прохоров

Судя по реакции в социальных сетях, наши граждане не приемлют идеологию разобщения и вражды. Подавляющее большинство казахстанцев однозначно высказало свою гражданскую позицию, заявив о недопустимос­ти перевода бытового конфликта в межнациональную плоскость. Вместе с тем раздается критика в адрес Ассамблеи народа Казахстана, которая якобы не справилась с одной из своих главных задач – сохранения межнационального мира. По словам экспертов, эмоциональные оценки, основанные на неполной информации, могут оказаться гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд.

– Старшее поколение прекрас­но помнит, как на заре независимости Казахстана авторитетные международные эксперты и политологи пророчили нашей стране распад из-за этнических и религиозных конфликтов. Но эти катастрофические прогнозы не сбылись, – говорит Зарема Шаукенова, директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

По ее словам, в первые годы независимости политическая воля Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева была нацелена на обеспечение единства народа. Практическое воплощение этой политики нашло отражение в казахстанской модели общественного согласия, разработанной в том числе усилиями Ассамблеи народа Казах­стана. Отказываться от нее сейчас нет оснований, ведь подавляю­щее большинство казахстанцев разделяет и поддерживает общенациональные ценности, а меж­этническая ситуация в стране является стабильной.

Казахстанские этносы во многом благодаря ассамблее научились любой вопрос рассматривать с позиции всего государства и общества. Поэтому, несмотря на трудности и недоработки, проводимая государством политика в сфере межэтнических отношений остается эффективной, а АНК – востребованным институтом консолидации и интеграции общества. Ассамблея изначально была интегрирована в общественную жизнь этносов и заняла в ней ключевую позицию.

Важное значение имеет и научная деятельность ассамблеи. Так, Научно-экспертный совет (НЭС) АНК впервые систематизировал казахстанскую модель общественного согласия и единства. Такие проекты, как «Память во имя будущего», «Эпоха и личность», «Детская литература», «Развитие государственного языка», «Казахское воспитание», обратили внимание общества на важные аспекты формирования казахстанской идентичности. Дальнейшая реализация проектов «Қазақтану», «Мәміле», «Мың бала» призвана обеспечить единство казахстанских ценнос­тей, более глубокое изучение традиций народа и казахского языка. Поэтому Ассамблея народа Казахстана остается важнейшим механизмом формирования гражданской идентичности в XXI веке и продолжения ее в новых поколениях казахстанцев.

Тем не менее жизнь показывает необходимость совершенствования работы. По всей видимости, необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге межнациональных отношений, опросах и срезах общественного мнения в регионах по самым волнующим проблемам. Это позволит прог­нозировать развитие обстановки, разработать рекомендации и механизмы по недопущению конфликтных и провокационных ситуаций, предотвращать негативное развитие событий в сфере межнациональных отношений. Вероятно, особого подхода требует работа АНК в социальных сетях и СМИ. Ведь язык вражды и нетерпимости особо изощренно распространяется именно через современные каналы коммуникации. К слову, речь об этом шла еще на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2019 году.

– Широкое участие представителей этнокультурных объединений в общественно-государственном диалоге будет способствовать развитию вертикали коммуникаций по принципу «снизу вверх», когда запросы и предложения населения в формате «обратной связи» лучше доходят до государственных органов, – продолжает Зарема Шаукенова. – Этой цели служат и советы общественного согласия, созданные под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Они уже показали себя в качестве продуктивных диалоговых площадок в регионах, поднимая вопросы, волнующие население.

По данным Заремы Шаукеновой, на уровне областей, городов, районов, сельских округов и крупных предприятий в Казахстане действует более 3 тыс. советов общественного согласия. В их работе задействовано более 25 тыс. человек. Состав советов формируется из числа представителей политических партий, общественных, этнокультурных, религиозных объединений, НПО, госорганов, экспертов.

По мере расширения сфер деятельности и системной реализации поставленных задач советам доверено осуществлять развитие новых направлений работы АНК. Затрагиваются такие социально значимые сферы, как трудовая занятость, качество медицинских услуг, вопросы образования, благотворительность, проблемы окружающей среды и общественного порядка, вопросы коррупции, решение жилищных проблем, межэтнические и межконфессиональные взаимоотношения, решение конфликтных ситуаций через медиацию.

Осуществляется контроль дос­тупности жилья по программам «7–20–25» и «Нұрлы жер». С 2019 года реализуется социальный проект по мониторингу создания в населенных пунктах «безбарьерной среды» для лиц с ограниченными возможностями «Кедергiге жол ЖОҚ»⁄«НЕТ барьерам».

Для исполнения основных поручений Главы государства по развитию агропромышленного сектора особую важность приобретает реализация проекта «Жаңғырған ауыл» по развитию и поддержке инициатив, направленных на развитие сел, а также социальную модернизацию сельских территорий, в том числе посредством развития «аграрного туризма» сельской молодежи на передовых сельхозпредприя­тиях. Это достаточно большой и очень ответственный пласт работы, проводимой в рамках деятельности советов общественного согласия АНК, и задачи соответственно будут расти и трансформироваться в условиях развития государства.

– Гражданская зрелость любого общества измеряется его способностью преодолевать кризисы, приобретая при этом новые навыки социальной мобилизации, алгоритмы потребления и распространения информации, распознания фейков и неблагонадежных источников и реагирования на них. Из кризисов такое общество выходит с окрепшими социальными связями, возмужавшим и более сплоченным, – говорит Жанар Тулиндинова, эксперт КИСИ.

История многих межэтнических конфликтов начиналась с банального хулиганства. Такие инциденты начинают эксплуатироваться силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки в стране. В таких ситуациях необходимо понимать, кому это может быть выгодно. Нельзя допускать, чтобы деструктивные элементы имели возможность эксплуатировать этнические темы в своих низменных целях.

– После распада СССР мы смог­ли избежать серьезных межэтнических конфликтов, имеющих трагические последствия и значительное количество жертв. Мы и сегодня ценим спокойствие и мир на нашей земле. Этническую солидарность, продвижение общих ценностей важно направлять в созидательное русло, нежели на разрушение, – говорит эксперт КИСИ Ирина Черных.

Особенностью современного развития Казахстана является практика совместного проживания разных этносов. И это не просто существование, когда интересы разных этнических групп практически не пересекаются, это совместное общежитие: общие цели, совместное обучение в школах и университетах, наличие дружеских отношений, взаимоотношения коллег в трудовых коллективах. Нужно помнить, что сила и уникальная черта Казахстана в его полиэтничности.

Как отмечает Алуа Жолдыбалина, руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ, за годы жизни в суверенном государстве, пронизанной большими испытаниями и успехами, выкристаллизовалось настоящее межэтническое единство, и Ассамблея народа Казахстана сыграла в этом процессе важную роль. Люди, мирно живущие в Казахстане под одним небом, сейчас нередко пишут в социальных сетях «берегите Родину от необдуманных поступков».

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