Сенаторы приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»

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Айман Аманжолова
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Депутаты Сената и сотрудники аппарата приняли участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ходе общегородского субботника были высажены около 100 саженцев ясеня, сосен и берез

Фото: пресс-служба Сената РК

Экологическая акция прошла на участках вдоль проспекта Аль-Фараби. Свой вклад в очистку территории и её озеленение наряду с депутатами и сотрудниками аппарата Сената внесли члены Клуба молодых экспертов при Сенате, выпускники Школы аналитики, члены Казахстанской федерации бочча и волонтеры. В общей сложности на участке собралось более 120 неравнодушных к своему городу жителей Астаны.

Значимость проведения общенациональной кампании «Таза Қазақстан» глава государства подчеркнул и в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс». Президент страны обратил особое внимание на то, что состояние окружающей среды – это общая ответственность. В этой связи большое значение имеет формирование в обществе экологической культуры и продвижение принципов бережного отношения к природе.

«По моей инициативе в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Она также пройдет в регионах, пострадавших от паводков. Предупреждаю, это вовсе не разовая акция: нам нужно постоянно уделять внимание озеленению и очистке территорий во всех регионах. Если каждый из нас будет вносить вклад в общее благо, то наша страна станет только лучше. Мы должны привести наши города и поселки в надлежащее состояние. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочие места общественного пользования не должны остаться без внимания акимов и общественности. Граждане должны проявить высокую активность, ведь речь идет о здоровой и привлекательной среде обитания. Это показатель нашей общегражданской культуры и даже показатель нации. С вандалами будем поступать по закону», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

#депутаты #Астана #Сенат #уборка #субботник

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