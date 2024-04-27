Николай Рерих стоял на защите культурных ценностей

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Сергей Наговицын

Ученым собран богатейший материал по истории, этнографии и культуре народов Центральной Азии

фото Юрия Беккера

Текущий год богат на юбилеи как наших соотечественников, так и выдающихся людей общемирового масштаба. Одной из таких личностей, оставивших след в Центральной Азии, является Николай Рерих, чье 150-летие отмечается в этом году. В Государственном музее искусств РК им. Абылхана Кас­теева по этому поводу состоялось открытие художественной и книжно-иллюстративной выставки «Н. К. Рерих. Начало пути».

– Художник, ученый, путешественник, писатель, общественный и культурный деятель, мыслитель, – перечисляет дарования мастера искусствовед Наталья Баженова. – Рерих создал более 7 000 картин, он является автором монументально-декоративных работ в ряде соборов, церк­вей (роспись, мозаика), автор эскизов декораций и костюмов более чем к 20 театральным пос­тановкам, в том числе в содружестве с Сергеем Дягилевым в «Русских сезонах». Руководил научно-исследовательскими и художественными экспедициями в Центральную Азию. В 1926 году в рамках одной из таких экспедиций посетил территорию Казахстана. Основал в Нью-Йорке несколько культурных центров, в Индии – научно-исследовательский инс­титут «Урусвати». Возглавил международное общественное движение в защиту культуры в 30-х годах ХХ века. Инициатор Пакта о защите культурных ценностей, вошедшего в историю как Пакт Рериха.

В экспозиции зала «Русское искусство» выставлены несколько произведений художника из фондов Государственного музея искусств РК им. Абылхана Кастеева. Это работы раннего петербургского периода «Половецкий стан» (1914 г.), «Зловещие» (1901 г.), «Мехески – лунный народ» и «Великанша Кримгерд». Картины экспонировались на международных выставках в Санкт-Петербурге и Астане.

Людмила Глущенко, руководитель Культурного центра им. Н. К. Рериха, в своих публикациях отмечает: «По масштабам, продолжительности, объемам полученного научного материа­ла Центрально-Азиатской экс­педиции академика Рериха до сих пор нет равных. Она продолжалась около пяти лет. Ее маршрут очертил на карте Азии гигантское кольцо, начавшееся и замкнув­шееся на севере Индии, в пред­горьях Гималаев. Экспеди­ционный караван преодолел 35 высокогорных перевалов высотой от 4 до 6,5 тыс. метров над уровнем моря. Были нанесены на карту и описаны неизведанные ранее области Западного Тибета. Был собран колоссальный по объему научный материал по истории, этнографии и культуре народов Срединной Азии».

Цели и задачи экспедиции Рерих определил так: «Конечно, мое главное устремление как художника было к художественной работе. Трудно представить, когда удастся мне воплотить все художественные заметки и впечатления – так щедры эти дары Азии…»

Николай Рерих стоял у истоков многих культурных начинаний, актуальных и в наши дни. Среди них – инициированное им меж­дународное движение о роли культуры в жизни народов, охране культурных объектов. Символом этого движения стало Знамя Мира – знак, история которого уходит в глубокую древность. Он встречается на загадочных наскальных рисунках в Азии, росписях храмов, картинах старых мастеров, гербах и эмблемах. Всюду ему придавалось особое охранительное значение. Пакт Рериха лег в основу современной международной системы охраны культуры. 15 апреля, в день подписания пакта в 1935 году странами Панамериканского союза, в мире отмечается Международный день культуры.

#культура #выставка #музей #Николай Рерих

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