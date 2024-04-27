Ассоциация кинокритиков назвала лучшие картины

К такому выводу пришла Ассоциация кинокритиков Казахстана после подведения итогов прошлого киногода и вручения учрежденной ею 10 лет назад кинопремии «Выбор критиков». В 2023 году в Казахстане было снято рекорд­ное количество фильмов – 77. Семь из них участвовали в международных кинофестивалях, пять заработали более чем по миллиарду тенге в прокате.

– В разное время у нас были разные кинопремии – «Құлагер» Союза кинематографистов, «Тұлпар» – Киноакадемии, но «Выбор критиков» оказалась самой стабильной, – говорит руководитель ассоциации Гульнара Абикеева. – Наша премия независимая, мы ни от кого не получаем финансирование, поэтому на наши решения никто не влия­ет. Все решается внут­ренним голосованием, поэтому мы еще называем ее прозрачной – каждый год у нас вручаются крис­таллы, на которые наносятся­ имена победителей. Никто не подает заявки на участие в «Выборе критиков». Ассоциация просто отслеживает казахстанский кинопроцесс. Если фильм прошел в прокате, состоялся показ на кинофестивалях или был какой-то общественный показ в стране в течение конкретного года, то вносим эту картину в наш общий список. Никто, кроме нас, не ведет такого подсчета игровых полнометражных фильмов, произведенных в нашей стране.

В 2022 году в Казахстане было произведено 58 фильмов, в 2023-м – 77 картин. Большинство из них (90%) являются коммерчес­кими. У нас же в главных номинантах артхаусное кино, которое, увы, зритель не видит, потому что кинотеатры зачастую отказываются демонстрировать его или показывают так мало, что массовый зритель такие картины не замечает. Задача нашей премии «Выбор критиков», как и любых кинофестивалей, – высветить качественное интересное кино.

Сама Ассоциация кинокритиков была создана в 2014 году, но из-за пандемии премия вручалась только девять раз. Вначале в ее состав входили всего семь человек, сегодня – 26. Среди ее членов такие известные журналисты, как Галия Байжанова, Карим Кадырбаев, Гульажар Машрапова, Мади Мамбетов и совсем еще молодой Ораз Керейбаев. Есть еще академическое крыло ассоциации, куда входят киноведы, работающие в вузах и больше публикующиеся­ в научных журналах, – Инна Смаилова, Баубек Ногербек, Назира Мукушева и другие. А есть просто известные в медиа-пространстве люди, такие как ведущий «Киноклуба» Олег Борецкий, телеведущий Молдияр Ергебеков. Поскольку часть членов ассоциации раньше жила в Алматы, а сейчас за рубежом, то свои заседания мы проводим онлайн. Вместе выбираем номинантов, а потом голосуем за призеров. На процесс отбора, в который включаются и просмотры, уходит примерно два месяца.

Одной из лучших картин 2023 года по версии Ассоциации кинокритиков стала лента «Жел тоқтаған жер» Ардака Амиркулова, получившая призы в трех номинациях: «Лучший фильм-драма» – сам режиссер, «Лучшая женская роль» (Жанар Шокпанова) и «Лучший художник-пос­тановщик» (Умирзак Шманов).

– Эта мощная эпическая лента про голод 1930-х годов уже получала приз европейских критиков в Таллине, – сообщила Гульнара Абикеева. – В казахстан­ский прокат картина выйдет в мае этого года.

Картина «Она купила чайник» Наримана Туребаева победила в номинациях «За лучшую режиссуру» и «Лучший монтаж», оба приза получил сам режиссер, а приз за «Лучшую музыку» – композитор Галымжан Секеев. Картину про женское насилие Гульнара Абикеева назвала эстетской, но очень актуальной. По ее мнению, впереди ее ждет хорошая фестивальная судьба.

Приз «За лучший дебют» получила картина «Бауырына салу» Асхата Кучинчерекова. Во время церемонии вручения премии стало известно, что национальная киностудия «Казахфильм» готова полностью обеспечить победителя в этой номинации техникой для съемок следующего фильма.

– В этом мы тоже видим доверие к нашей премии, – считает Гульнара Абикеева.

Также получили призы «За лучшую операторскую работу» Айгуль Нурболатова за фильм «Мадина» и Кенжебек Шайкаков «За лучший сценарий» к фильму «Айкай».

«Умри или вспомни» Ернара Нургалиева была названа «Лучшей жанровой лентой». Фильм «Дәстүр» Куаныша Бейсека наг­ражден «За лучшую песню». Приз «За лучшую мужскую роль» (Бакыт Кажыбаев) и приз зрительских симпатий завоевала картина «Мiржақып. Оян, қазақ!» Мурата Есжана.

Фишкой этого года в «Выборе критиков» стало несколько именных премий. То есть решение принимали члены ассоциации, а спонсоры к четырем премиям добавили небольшие денежные призы. Одна – «Лучшему художнику-постановщику» от семьи продакшн-дизайнера Алима Сабитова, две премии – от семьи­ известного актера Ментая Утепбергенова за лучшие женскую и мужскую роли и третья премия – от семьи продюсера Ораза Рымжанова, который в 90-е годы внес огромный вклад в развитие профессии продюсера.