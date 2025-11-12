Промышленный каркас страны

Помимо вопросов лекарственного обеспечения, на заседании были рассмотрены различные аспекты, касающиеся геологической отрасли, которая находится сейчас в стадии системной модернизации с опорой на цифровизацию процессов недропользования.

– В Послании народу Глава государства поставил ключевую задачу – развитие геологоразведки как основы промышленного каркаса республики. Для этого осуществляется масштабная работа по доведению площади изу­ченности недр до 2,2 миллиона квадратных километров. В следующем году данная цель будет достигнута, – заявил Олжас Бектенов. – Предстоит следующий этап, он заключается в переходе к более детальному масштабу изучения недр – 1:50 000.

Как пояснил в этой связи вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, такой подход обеспечит раннее выявление перспективных участков и повысит эффективность геологоразведочных работ. В 2026–2028 годах предстоит изу­чить 100 тыс. кв. км, в дальнейшем будет изучаться ежегодно по 30 тыс. кв. км. Для ускорения работ утверждены новые стандарты геологосъемки, на эти цели из резервов Правительства выделено 240 млн тенге на разработку 20 проектно-сметных документаций.

По данным Минпромстроя, сегодня государственным учетом охвачено 103 вида полезных ископаемых и порядка 10 тыс. месторождений по всей республике. Действует свыше 2,9 тыс. лицензий и 250 конт­рактов по твердым полезным ископаемым.

Иран Шархан отметил, что благодаря проводимым реформам, повышающим прозрачность и инвестиционную привлекательность отрасли, объем инвестиций в геологический сектор ежегодно растет. Ключевым инструментом привлечения инвестиций выступает НГК «Тау-Кен Самрук». Компания привлекла крупных международных партнеров Fortescue и Esan, создано 21 совместное предприятие, инвестировано свыше 72 млрд тенге, разведано и поставлено на государственный баланс восемь месторождений.

В продолжение обсуждения вопроса вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев сообщил, что в 2023 и 2024 годах на геологоразведку углеводородов недропользователями инвестировано около 150 млрд и 160 млрд тенге соответственно, а за девять месяцев 2025-го – 80 млрд тенге.

Спикер отметил, что с 2020 года проведение аукционов пол­ностью автоматизировано, это делает их максимально открытыми и прозрачными. Проводятся они на портале e-qazyna.kz. В течение года министерством проведено два аукциона, по результатам которых заключено 11 контрактов. В бюджет уплачено 10,6 млрд тенге. Привлечено 71,6 млн долларов инвестиций в разведку на ближайшие шесть лет.

О создании Национального цифрового фонда геологичес­кой информации в Казахстане доложил председатель правления компании «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев, о цифровизации геологической отрасли – вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Малик Олжабеков.

На сегодня в республике уже создана Единая платформа недро­пользования, которая оказывает 22 вида государственных услуг. Это позволяет автоматически выдавать лицензии и осуществлять последующий мониторинг исполнения обязательств недропользователей. На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее были представлены в виде традиционных бумажных носителей, магнитных лент и фотографий.

По итогам рассмотрения первого вопроса Премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства совместно с министерствами финансов, искусственного интеллекта и цифрового развития, Национальной геологической службой до конца следующего года завершить оцифровку исторических данных.

– Это в целом упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит осуществление проектов по привлечению инвес­тиций, разведке и разработке месторождений, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По мнению руководителя Правительства, стоит уделить больше внимания обновлению геологических карт – существующие, как отмечают специалисты, значительно устарели и уже не позволяют детально определять потенциал месторождений, а также их точное расположение. В этой связи следует продолжить работу по увеличению масштаба карт.

Важным является создание основы для внедрения современных научных методов в геолого­разведке. Для этого в составе гео­логического кластера в столице планируется создать современную лабораторию, необходимую для проведения минерально-гео­химических и аналитических исследований.

Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством финансов и Национальной геологической службой поручено обеспечить начало создания такой лаборатории уже в 2026 году. Ряд поручений был дан также другим заинтересованным ведомствам.

Государственные гарантии сохраняются

Второй вопрос повестки заседания касался обеспечения населения лекарствами. Премьер-министр напомнил, что Главой государства поставлена важная задача по увеличению количества и ассортимента отечественных лекарственных средств.

– Для этого внедрен упрощенный механизм регистрации лекарств и медицинских изделий. В результате регистрация в Казахстане нового препарата сократилась с двух-пяти лет до 100 рабочих дней. Это, безусловно, облегчит доступ населения к самым новым препаратам, методам лечения и диагностики, – сказал Олжас Бектенов.

Как в свою очередь доложил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, за 10 месяцев года бесплатными препаратами было обеспечено свыше 3 млн пациентов, что обошлось государству в 219,7 млрд тенге.

Для бесперебойного снабжения медицинских организаций Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас лекарств на 21 млрд тенге. Он позволяет покрыть двух-, трехмесячную потребность медицинских организаций и охватывает основные группы заболеваний, включая онкологию, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови, трансплантацию органов и тканей и другие критически важные направления.

– Несмотря на перенос час­ти хронических заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС, все государственные гарантии полностью сохраняются, объем финансирования остается неизменным. Изменен лишь источник финансирования. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме, – заверил Тимур Муратов.

По данным Минздрава, за пять лет финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения выросло почти в полтора раза: со 115 млрд до 262 млрд тенге. Казахстан входит в число стран, обеспечивающих население бесплатными лекарствами на высоком уровне: расходы на душу населения превышают 50 долларов.

В рамках исполнения поручений Президента по реформированию механизмов ценообразования отраслевым ведомством проведена системная работа, ключевым результатом которой стало снижение предельных цен на генерические препараты на 30% от стоимости оригинальных медикаментов. Обновленный перечень референтных стран и подключение к международной базе данных позволили пересмот­реть цены на более чем 7,8 тыс. торговых наименований.

– Результаты уже ощутимы: по итогам мониторинга в октябре 2025 года отмечено снижение цен в среднем на 11 процентов среди наиболее востребованных препаратов, – отчитался вице-министр здравоохранения.

Экономия по результатам закупок Единым дистрибьютером составила 70,5 млрд тенге.

Сэкономленные средства нап­равлены на дополнительный закуп лекарств.

Для защиты рынка внедрена система маркировки и прослеживаемости, что повысило прозрачность оборота медикамен­тов и способствовало росту налоговых поступлений на 24%. Развитие цифровизации стало отдельным направлением работы. В медицинских организациях внедрена электронная выписка рецептов, что вдвое сократило время их оформления.

Министерством планируется применение искусственного интеллекта при прогнозировании потребности и поставок, а также для выявления фиктивных рецептов. Это позволит сделать систему лекарственного обеспечения более прозрачной и эффективной.

В Казахстане зарегистрировано 20 476 лекарственных средств и медицинских изделий, из них более 15% – отечественного произ­водства. В списке жизненно важных лекарств, рекомендованных ВОЗ, доля казахстанских препаратов составляет 37%. Для обеспечения доступности медикаментов расширяется сеть аптечных организаций. В стране функционируют более 10 тыс. аптек, из которых 2 700 – в сельской местности. В отдаленных регио­нах работают 11 передвижных аптечных пунктов.

– Для улучшения доступнос­ти аптек в сельской местности в следующем году планируется открыть аптечные пункты в медицинских организациях сел. Уже 2 174 аптеки подтвердили соответствие стандартам надлежащей аптечной практики, – проинформировал Тимур Муратов.

Ведется работа по цифровизации отрасли и внедрению ИИ. Благодаря интеграции систем выписки электронных рецептов и лекарственного обеспечения в медицинских информационных системах время оформления рецепта сократилось вдвое. В рамках проекта «Социальный кошелек» с использованием цифровых механизмов выписано более 10 млн электронных рецептов.

– Внедрен дополнительный формат контроля качества лекарст­венных средств и медицинских изделий, предусматривающий их выборочный закуп и отбор из организаций здраво­охранения. Такой подход предот­вратит появление контрафактной продукции на внутреннем рынке, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство, по словам его руководителя, планомерно поддерживает казахстанских произ­водителей фармпродукции. Главная цель – снижение зависимости от внешних рынков и обеспечение доступности препаратов для населения. В то же время регулярно возникают риски по своевременности пос­тавок препаратов, особенно в начале года. Имеются проблемы с логистикой и длительностью закупочных процедур.

– Для многих категорий пациен­тов прием лекарств должен происходить по бесперебойному графику. Надо усилить работу в данном направлении, – поручил Олжас Бектенов.

В целом для решения подобных проблем в стране ведется активная цифровизация отрас­ли. Внедряется информационная система, которая позволяет вести постоянный мониторинг и учет наличия лекарств в реальном времени.

Премьер-министр отметил, что нужно выстроить такую систему, которая гарантирует, что выписан­ное лекарство наличествует в аптеках. По итогам обсуждения он дал ряд поручений госорганам и акиматам, в том числе по недопущению необоснованного роста цен на лекарства в розничном сегменте.

– Наша задача – сделать систему здравоохранения максимально прозрачной, справедливой и, главное, доступной для всех граждан, – резюмировал Олжас Бектенов.

…В завершение заседания дополнительно был обсужден ход модернизации и реконструкции железнодорожных вокзалов. Как проинформировал вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, строительно-монтажные работы ведутся на 121 из 124 объектов. По трем остальным вокзалам продолжаются научно-исследовательские работы, так как они отнесены к объектам историко-культурного наследия. Ремонт на этих объектах будет проведен в 2026 году.

– В нынешнем году в эксплуатацию будут сданы более 80 вокзалов. Местным исполнительным органам и подрядным организациям необходимо усилить темпы строительно-монтажных работ, – заключил спикер.

Олжас Бектенов отметил, что работы начались в текущем году, в сжатые сроки были определены подрядчики, с ними заключены договоры «под ключ» на прием­лемых для них и акиматов условиях.

– Правительством было все сделано для своевременного исполнения этой задачи. Однако некоторыми акиматами слабо осуществляется контроль над ходом строительства. Высоки рис­ки нарушения сроков в областях Жетысу, Абай, Улытау, а также в Акмолинской и Актюбинской областях. В Мангистаус­кой области работы на одном вокзале отстают от графика. В Алматы затягивается модернизация вок­зала Алматы-1. Считаю это недоработкой акиматов, – подчеркнул Премьер-министр.