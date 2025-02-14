Беспорядок в энергосекторе устранили в Алматинской области

Прокуратура Талгарского района совместно с акиматом района в рамках проекта «Выведение из тени самовольных монополистов» выявила нарушения в оплате за электроэнергию более 3 тысяч жителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что 1140 абонентов оплачивали за электроэнергию через 3 общих счетчика, подключенных к трансформаторам, что приводило к неравномерному распределению затрат, и в случае неоплаты одним из потребителей происходило отключение у всех жильцов.

По инициативе прокуратуры 3 трансформатора переданы в коммунальную собственность, абонентам открыты отдельные лицевые счета и установлены индивидуальные счетчики.

Кроме того, выявлено 64 бесхозных трансформатора, обеспечивающих электричеством более 90 тысяч жителей, которые находились в аварийном состоянии и часто выходили из строя.

Принятыми мерами прокуратуры 8 трансформаторов, подключенных к 12 тысячам граждан, переданы в собственность акимата для ремонта и дальнейшего обслуживания. Остальные находятся в процессе передачи.

Работа по улучшению качества жизни граждан продолжается.