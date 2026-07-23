Казахстан завоевал семь медалей на WTT Youth Contender в Ташкенте

"Золото" выиграли Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13)
В Ташкенте завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Tashkent II с участием спортсменов из 22 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Казахстанцы завоевали семь медалей в разных возрастных категориях.
Обладателями "золота" стали Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13).
На вторую ступень пьедестала поднялась Назерке Болатбек (U11).
Бронзовыми призёрами в категории U11 стали Дагир Данияров, Нуржан Бакдаулет, Медина Амандык, Нурай Жанаева.