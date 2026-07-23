Казахстан завоевал семь медалей на WTT Youth Contender в Ташкенте

Теннис

"Золото" выиграли Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13)

Фото: НОК РК

В Ташкенте завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Tashkent II с участием спортсменов из 22 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанцы завоевали семь медалей в разных возрастных категориях.

Обладателями "золота" стали Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13).

На вторую ступень пьедестала поднялась Назерке Болатбек (U11). 

Бронзовыми призёрами в категории U11 стали Дагир Данияров, Нуржан Бакдаулет, Медина Амандык, Нурай Жанаева. 

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