Казахстан завоевал семь медалей на WTT Youth Contender в Ташкенте

Фото: НОК РК

В Ташкенте завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Tashkent II с участием спортсменов из 22 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанцы завоевали семь медалей в разных возрастных категориях.

Обладателями "золота" стали Алан Курмангалиев (U19) и Жания Бекмухамбетова (U13).

На вторую ступень пьедестала поднялась Назерке Болатбек (U11).

Бронзовыми призёрами в категории U11 стали Дагир Данияров, Нуржан Бакдаулет, Медина Амандык, Нурай Жанаева.