Без фиктивных счетов-фактур

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Чингиз Ташенов

«Руководители – это пример добропорядочности и этичнос­ти». Такими словами начал свое выступление руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Берген Беспалинов в ходе совещания с руководителями госорганов области и работниками, осуществляющих контрольные функции.

А на повестку дня был вынесен вопрос соблюдения служебной этики в командировках и трудовых прав госслужащих. Руководителем управления контроля департамента Каиржаном Султангазиевым были озвучены изменения, внесенные в правила, регламентирующие служебные командировки, а именно об исключении обязанности госслужащих предоставлять в бухгалтерию документы, подтверждающие их расходы на проживание. Эти нововведения, по его словам, поз­воляют значительно упростить финансовую отчетность госслужащих по командировкам и устраняют коррупционные риски, связанные с использованием фиктивных счетов-фактур и договоров найма жилья, гостиничных номеров.

Также была обозначена необходимость перечисления сумм командировочных расходов, причитающихся на оплату проезда, по найму жилья и суточные непосредственно перед отъездом в командировку.

– Госслужащий в командировке не должен думать о том, где он будет обедать и за чей счет, – отметил Берген Беспалинов. – Необходимо искоренить практику принятия и использования услуг встречающей стороны. Только представьте, какой масштаб на уровне села или района это охватывает. Например, едет областная комиссия по линии образования в район и при этом все школы, учителя задействованы, так как зависимы в свою очередь от районных отделов образования. Каждый такой факт будет рассмотрен на заседании совета по этике с принятием соответствующих мер.

С приведением конкретных примеров привлечения к административной ответственности было обращено внимание руководителей на рациональное использование госслужащими рабочего времени, исключение необоснованных переработок.

Одним из образцовых можно назвать департамент статистики Акмолинской области. По словам его руководителя Ермек Мусиной, в этом госоргане установлена система контроля и учета рабочего времени сотрудников, а также автоматическое отключение компьютеров.

– Все соблюдают регламент рабочего времени, в 18.35 можно наб­людать лишь очередь у выхода из здания, – отмечает Ермек Мусина. – В случае необходимости работы в выходной день, как правило, в отчетный период, оформляется соответствующий приказ, подписанный председателем Комитета статистики.

Берген Беспалинов рекомендовал участникам совещания рацио­нально использовать и планировать рабочее время, а также в рамках открытости и прозрачнос­ти размещать на сайтах госорганов информацию о предстоящих командировках, проверочных мероприятиях.

– Сегодня мы переходим от профессионально-стратегической к стратегически инновационной госслужбе, и важным элементом при этом является добропорядочность, – заключил он.

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