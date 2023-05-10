"Без права на ошибку и неосвоение" – вице-премьер о реализации Большого проекта

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Строительство 65 молочно-товарных ферм в 11 регионах Казахстана вошли в пул Большого проекта в сфере АПК на 2023 год. Ход его реализации обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«Каждый проект, на который выделяются деньги в рамках Большого проекта, должен быть реализован на 100%. Большой проект по кредитованию крупных инвестпроектов, призванный снизить импортозависимость страны по основным продуктам питания, и проект по микрокредитованию сельчан «Ауыл аманаты», нацеленный на возвращение в село специалистов в сфере АПК, на который также выделяются 100 млрд тенге под 2,5% годовых, должны стать якорными в сфере сельского хозяйства. И в обоих проектах для нас самое важное – качество. Мы сократили количество проектов в Большом, чтобы не распылять средства на мелкие и обеспечить качественную реализацию. Со своей стороны Правительство примет все необходимые для его реализации документы, а акиматы должны обеспечить стопроцентное исполнение без права на ошибку и неосвоение», - подчеркнул Серик Жумангарин.

Большой проект - это тиражирование положительного опыта Северо-Казахстанской области по льготному кредитованию проектов строительства фабрик, производящих основные продукты питания. Благодаря этому механизму за 2 года в регионе была построена 21 молочно-товарная ферма. В результате сегодня порядка 648 тыс. тонн молока или 10,3% от производства по стране вырабатывает СКО.

Большой проект рассчитан на 5 лет, охватывает строительство молочно-товарных ферм (от 400 голов), овощехранилищ (от 1000 тонн), птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса в год), проекты по выращиванию рыбы, орошаемого земледелия.

На первом этапе, в 2023 году, на его реализацию выделено 100 млрд тенге. На эти возвратные средства будут построены 65 молочно-товарных ферм. Наибольшее количество фабрик построят в СКО – 17, Алматинской области – 12, а также по 7 молочно-товарных ферм в Павлодарской и Акмолинской областях. При выходе построенных фабрик на полную мощность производство молока в Казахстане увеличится на 322 тыс. тонн, это порядка 5% от всего объема производимого в стране молока.

Основные условия финансирования по Большому проекту: предоставление средств акиматам сроком на 10 лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой ставкой вознаграждения 0,01%. Льготный период погашения основного долга составляет не более 24 месяцев, срок освоения бюджетного кредита – 12 месяцев. Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых.

Уже разработаны нормативно-правовые документы необходимые для реализации Большого проекта. После принятия правил финансирования инвестиционных проектов в сфере АПК и соответствующего постановления Правительства акиматы смогут определиться с поверенным агентом и создать конкурсную комиссию для отбора проектов для льготного финансирования.