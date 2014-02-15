Без заголовка

Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики КазахстанОб утверждении Единого тарифно- квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 65)Постановление Правления Национального Банка Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 242 «Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам»Приказ министра охраны окружающей среды Республики КазахстанОб утверждении Правил движения водного транспорта в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участкахПриказ министра окружающей среды и водных ресурсов Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 301 «Об утверждении Формы и Правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря»Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополийОб утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети и другие услугиПриказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополийОб утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии, оказывающимиуслуги водоснабжения и (или) водоотведенияПриказ министра финансов Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в приказ министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 «Об утверждении Плана счетовбухгалтерского учета государственных учреждений»Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов финансовой полиции Республики КазахстанПриказ министра образования и науки Республики КазахстанОб утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования
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