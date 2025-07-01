Коллеги и друзья называли его между собой по фамилии – Рыжков. В этом не было фамильяр­ности. Просто имя его было образцом истинной журналистики, преданного служения профессии. Все знали, что Рыжков – это именно тот Рыжков, журналист. Его имя стало, как сейчас принято говорить, брендом. Наверное, не случайно и символично, что ушел он в свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации. Сама судьба показала тем самым, что он выполнил свой профессиональный долг до конца.

Караганда всегда отличалась от других городов своей ментальностью. Город ссыльных интеллигентов и тех, кого отправляли сюда не «по политической», а «по уголовке». Караганда стала местом людей суровых, но тонко чувствующих, мыслящих, непокорных, умеющих отстаивать свою позицию.

Владимир Рыжков был полным отражением своего родного города – подлинный интеллигент, умевший найти общий язык с разноплановыми людьми, крепкий профессионал, который, вспоминают сегодня его коллеги, был уверен: журналистика – не столько профессия, а состояние души, и ее задача в том, что СМИ должны честно рассказывать власти о состоянии общества, обществу – о состоянии власти, а цензура сущест­вует прежде всего в нас самих. Ему виртуозно удавалось, будучи собкором и руководителем государственных газет, придерживаться золотой середины: показывать читателям работу и состояние госструктур, а госструктурам – рассказывать о жизни и состоянии народа.

Владимир Иванович всегда с большим уважением относился к читателям, был с ними на связи, не позволяя себе отмахнуться от призыва о помощи в решении той или иной проблемы, используя свое талантливое неравнодушное перо на благо людям. Люди верили ему и считали, что настоящий журналист – это связующее звено между обществом и властью.

Владимир Рыжков окончил КазГУ, работал собственным корреспондентом газет «Ленинская смена», «Комсомольская правда», «Правда», газеты «Казахстанская правда» по Карагандинской области. Он являлся председателем областного отделения Союза журналистов Казахстана, был членом исполкома Конгресса журналистов Казахстана, награжден орденом «Құрмет», имел много других наград.

Когда он возглавил «Индустриальную Караганду», газета преобразилась, появился новый формат, новые рубрики, обновилось техническое оснащение редакции.

Владимир Иванович был и прозаиком. В 2015 году вышла в свет его книга «От вашего собкора». Чуть позже он дебютировал как драматург. По его пьесе «Где? В Караганде» Карагандинским русским драматическим театром им. К. С. Станиславского поставлен спектакль. Его последнюю повесть «И тогда он проснулся» можно считать автобиографической.

Отдельно хочется сказать о семье Владимира Ивановича. Его супруга – Наталья Рыжкова – тоже известный в стране журналист, она работала в «Индустриальной Караганде», затем – собкором «Казправды». Это была не просто семейная чета, это был дуэт интеллигентных, остроумных, талант­ливых, тонко чувствующих жизнь людей. Наталья Ивановна всегда говорила: за Рыжковым она как за каменной стеной. Но в эти два года, когда Владимир Иванович отважно сражался с коварной болезнью, она сама стала для него той самой стеной, опорой.

Владимир Иванович и Наталья Ивановна прожили счастливую жизнь. Их дом по Бульвару Мира был по-казахски гостеприимным. А какой бешбармак готовил Владимир Иванович! В этом доме родились двое сыновей Рыжковых. Здесь Владимира Ивановича проводят в последний путь…

Сегодня хочется сказать: Владимир Иванович, ваше Слово, ваше веское, доброе, честное Слово было услышано. И останется в памяти людей.

Казправдинцы