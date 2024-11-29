Безбилетная пассажирка долетела до Парижа

Она скрылась в туалете самолета

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Пассажирка без билета долетела из Нью-Йорка до Парижа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 27 ноября. По данным издания New York Post, летевшая из Нью-Йорка в Париж женщина дважды избежала проверки документов в аэропорту имени Кеннеди.

Такую невнимательность со стороны персонала объяснили суматохой и огромными очередями, которые наблюдались во многих американских авиагаванях накануне Дня благодарения.

На протяжении нескольких часов нарушительнице удавалось перемещаться между туалетами Airbus A330. О том, что на борту безбилетница, члены экипажа узнали лишь перед посадкой в аэропорту назначения.

По прилете в Париж женщину задержала полиция. Представители перевозчика пообещали провести тщательное расследование инцидента совместно с другими заинтересованными сторонами в сфере авиации и правоохранителями.