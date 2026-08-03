Роналду закатит свадьбу века

Звезды,В мире,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Криштиану вместе со своей избранницей Джорджиной уже десять лет

Фото: @cristiano

Легендарный футболист соберет в родном Фуншале звезд спорта и шоу-бизнеса со всего мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Спортбокс  

Свадьба запланирована на 7 и 8 августа.

Отношения Роналду и Джорджины Родригес длятся около 10 лет: португалец познакомился с возлюбленной в одном из бутиков, где девушка работала консультантом. В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина, в 2022 году еще одна дочь — Белла Эсмеральда. Всего же пара воспитывает пятерых детей.

Длительное время пара обходилась без официальной регистрации отношений, лишь год назад Роналду решил сделать предложение Джорджине. А далее, судя по всему, шли планирование и подготовка к торжеству. Сам футболист пока еще ничего не анонсировал, но после ряда инсайдов о предстоящем мероприятии сообщили крупные СМИ — например, британская газета Daily Mail. Церемония состоится в Фуншальском соборе, а основные торжественные мероприятия пройдут в пятизвездочном отеле.

На мероприятии будет множество известных людей из мира спорта и шоу-бизнеса. Среди этой россыпи звезд — футболисты Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго и Неймар, а также работавший с Криштиану в «Реале» тренер Зинедин Зидан.

Среди других известных личностей упоминались актер Вин Дизель, журналист Пирс Морган, музыканты Рианна, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Дрейк, Трэвис Скотт, блогер IShowSpeed. Роналду также позвал на свадьбу экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Что любопытно, его заклятый соперник Конор Макгрегор тоже приглашен. Учитывая непростые взаимоотношения между этими парнями, есть опасения, что на звездной свадьбе может случиться звездная драка. Впрочем, стоит предположить, что с охраной на таком мероприятии должен быть полный порядок, поэтому двум звездным бойцам сойтись в рукопашной вряд ли дадут, даже если те очень захотят. Так что ждем большого праздника, который, вполне возможно, затмит все предыдущие звездные свадьбы.

#свадьба #Роналду #Джорджина

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