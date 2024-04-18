Бишимбаев отказался сообщать суду пароль от своего телефона

Гособвинитель Саяхат Нурбеков попросил сообщить пин-код от смартфона Бишимбаева, чтобы исследовать его в суде

Фото: Верховный суд

В Астане продолжается громкий судебный процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью и истязании своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Гособвинитель Саяхат Нурбеков попросил сообщить пин-код от смартфона Бишимбаева, чтобы исследовать его в суде.

«Уважаемые присяжные, я предоставлю пароль только своему защитнику. И хочу представить его как доказательство от стороны защиты. И если вы отдадите телефон адвокату, я предоставлю его пароль», – заявил подсудимый.

Судья Айжан Кульбаева, согласившись, отметила, что сотовый телефон будет осмотрен точно так же, как и осматривали телефон Байжанова. Телефон был передан адвокату Газымжанову. Это не понравилось потерпевшему Айтбеку Амангельды, в связи с чем он потребовал оставить телефон на трибуне, чтобы защитник не имел возможности удалить какие-то данные.

Судья попросила защитника и подсудимого набрать пароль.

«Код должен быть у суда. Если пароль не дадите и только здесь исследуете, а потом другие инстанции его исследовать не смогут, это будет бесполезно. Напишите, его необязательно озвучивать всем», – предложила Айжан Кульбаева.

Между тем потерпевший Амангельды заметил, что защитник Бишимбаева Газымжанов убрал телефон и «под столом что-то делал с ним».

Судья попросила передать телефон ей.

«Не переживайте, я не буду трогать информацию, которая не будет в материалах уголовного дела. Вы хотите, что телефон был половинчато осмотрен? Так не пойдет. А потом в последующем в апелляции, в кассации, как это будет исследоваться, вы представляете?» – спросила Кульбаева. – Давайте сделаем так: верните конверт и телефон, пожалуйста. Если вы не желаете предоставлять суду пароль для того, чтобы суд его осмотрел, и чтобы он находился в материалах дела и последующие инстанции его обозрели, будет считаться, что он не был предметом исследований», – заявила судья.

Ерлан Газымжанов пояснил, что беспокоится, что могут утратиться важные доказательства.

«У него же есть отношения с другими людьми, которые могут стать достоянием правоохранительных органов. Незаконно требовать больше доступа к его телефону», – сказал он.

В свою очередь адвокат потерпевшего Жанна Уразбахова напомнила, что телефон Салтанат Нукеновой исследовался в полном объеме, вплоть до заметок по требованию защиты, вся ее личная жизнь стала достоянием общественности.

«При этом ее уже нет, и она не могла свои данные защитить. Но Бишимбаев может себя защитить, если ему ничего скрывать, он может сообщить пароль, все участники должны иметь к нему доступ», – высказалась адвокат.

Судья предложила Бишимбаеву быть последовательным.

«Вы говорили о том, что дадите код с телефона, все увидят вашу переписку, вы говорили, что невиновны, а сейчас на данном этапе вы позицию свою поменяли, не желаете предоставлять суду пароль. Переходим к дальнейшей процедуре», – подытожила она.

Участники перешли к исследованию диктофонных записей телефона Салтанат Нукеновой.