Благодать в гармонии с природой

Арык-чапар

– Не так важен праздник, как подготовка к нему, ведь встречать гостей положено в чистом доме, – бий микрорайона «Кызыл жар» Раушанбек Анарметов знакомит меня с народными традициями подготовки к Наврузу. Так по-узбекски называется день весеннего равноденствия. Обычаи эти складывались веками, они практически одинаковы у всех восточных народов. Им следуют все наши жители, независимо от национальности. – Наш микрорайон компактный, люди знают друг друга, живут здесь десятилетиями, дружат домами и улицами. Каждая семья готовится к Наврузу. И первым делом люди наводят порядок у себя в жилище и на подворье. А уже потом, собираясь все вместе, чистят арыки, сажают деревья, убирают мазары. К празднику, отмечать который принято всегда вместе, всей махаллей, вокруг должно быть чисто. И убеждать в этом кого-либо нет необходимости.

Махалля – это такая форма местного самоуправления на тех территориях, где компактно проживают узбеки. Она сохранилась и сейчас. Это своего рода гражданский институт, при помощи которого обсуждаются последние новости, оказывается помощь нуждающимся, решаются вопросы организации праздника, благоустройства или саночистки.

Вот и сейчас десятка полтора мужчин разного возраста, вооружившись лопатами, кетменями и граблями, готовы к арык-чапару, дату проведения которого определили в махалле заранее. Так называется акция по приведению в порядок поливных каналов. Они проложены вдоль каждой улицы, по ним вода течет в каждый двор. Хозяева поливают сады, грядки и цветочные клумбы, поят домашнюю скотину и используют на хозяйственные нужды.

Вода в жилой массив подается из протекающей в полукилометре отсюда реки Бадам. Цент­ральный канал имеет бетонное русло. А уже от него по каждой из семи улиц прокопаны земляные арыки, содержать которые в порядке – задача местных жителей. Так повелось давно, и этой традиции беспрекословно следуют все жители микрорайона, история которого уходит в глубь веков.

Прадеды местного жителя Икрама Хашимжанова поселились здесь в начале прошлого века, перебравшись, как и многие узбеки, из Старого города. Местность у реки была очень привлекательной для жизни и благодатной для занятия земледелием. Вода рядом, земли для выращивания овощей достаточно, и город, куда возили на продажу урожай, в какой-то паре километров.

– В середине XIX века аул назывался Кызыл жар, – рассказывает Икрам Хашимжанов. – Берега реки Бадам с красным песком, отсюда и название, в переводе на русский язык означающее «красный овраг». Со временем населенный пункт переименовали в Кос даирмен, поскольку на протекающей через массив реке Карасу появились две мельницы. Здесь селились наши предки. В 1890 году сюда начало активно переселяться узбекское население. В основном это были состоя­тельные люди, своим трудом обеспечивающие достаток. Все они имели хорошие земельные наделы, которые изъяли после коллективизации.

Перемены не только лишили местных жителей земель, но и прежнего названия. Сначала местный колхоз назвали именем Сталина, а после Великой Отечественной войны переименовали в отделение Коммунизм совхоза имени ХХІ партсъезда Бугуньского района. Теперь по просьбе местных жителей вернули название Кызыл жар, чему они несказанно рады, веря в то, что название микрорайона сказывается на их жизни.

Кызыл жар подчеркивает связь людей с природой. Для них это не красивые слова, а философия жизни, выражающаяся не только в умении и желании созерцать красоту цветущего дерева, журчащего арыка, обеспечивающего прохладу в летний зной. Это также стремление воспринимать природу, ее сущность, чувствовать ее состояние, любить и оберегать.

– За зиму земляное русло арыков оплыло, заилилось дно, – определяет фронт работ Раушанбек Анарметов. – Надо его расчистить, расширить и углубить, собрать накопившийся мусор, опавшие ветки деревьев. В этом году мы продолжаем высаживать новые саженцы взамен уже старых деревьев, которые десятилетия назад посадили наши родители. В прошлом году высадили первые полсотни молодых фруктовых деревьев – вишни, яблони, орехи. Все они принялись и благополучно пережили зиму.

Очистку по традиции начинают от аршабу. Это место, куда вода доходит по широкому бетонированному каналу, а дальше растекается по земляным руслам уличных арыков.

– Здесь мы живем, чистота и порядок зависят от каждого из нас, – Абусаид Асанов из тех, кто никогда не пропускает проведение арык-чапара. – Это же здорово, что люди всем миром чистят арыки, белят деревья, благоустраивают обочины дорог. Жить в чистоте среди зелени деревьев всегда приятнее. Дети и подростки, глядя на старших, тоже следуют этим традициям, помогают. Отсюда и бережное отношение к природе. Человек, который своими руками посадил дерево, поливал и ухаживал за ним, никогда не станет его ломать и другим не позволит.

Старший бий Абайского района Мухтар Кентаев с детства помнит, как его бабушка Салиха-апай организовывала проведение хашаров по очистке арыков, улиц и мазаров. Дедушка Коргалак-ата в это время пас в долине стадо всего аула, а она руководила процессом подготовки и проведения весенней очистки. Заблаговременно готовила лопаты, грабли, кетмени и тяпки, и если кто-то приходил без своего инструмента, тут же вручала орудие труда и определяла участок работы.

– У нас очень дружный микрорайон, – говорит Мухтар Маратович. – С детства росли вместе – казахи, узбеки, турки, азербайджанцы, греки – и никогда не делились по национальностям. В детстве могли днями у соседей пропадать, не появляясь дома даже на обед. Выросли как одна семья. Моя бабушка всегда угощала моих друзей чаем, пекла баурсаки и доставала сладости. И так в каждом доме. Сейчас здесь живут представители десяти национальнос­тей. И от этого мы только богаче, потому что впитываем культуру других народов, знакомимся с их традициями и вместе отмечаем много праздников.

Пока мужчины завершают очистку аршабу, супруги Коргалак и Салих Кентаевы накрывают на обочине дороги импровизированный дастархан. Пиала горячего чая вприкуску с горячей узбекской тонкой лепешкой – лучше не придумать.

Готовить угощение для тех, кто участвует в проведении хашара, – давняя традиция. Это уже потом, после завершения всей работы, можно долго пить чай в местной чайхане, обсуждая день, проведенный на свежем воздухе, и радоваться тому, как похорошел жилой массив. А пока только легкий перекус – и снова за работу.

– Дастархан, как правило, накрывают те семьи, из которых по какой-то причине не могут отправить мужчин для санитарной очистки, – еще с одной традицией арык-чапара знакомит Абдукаим Аликулов. – На каждом перекрестке встречают хозяева расположенных там домов, ставят самовар и готовят угощение, столы выносят прямо на улицу. После передышки двигаемся дальше. И так отрезок за отрезком арыки и обочины дороги приводятся в порядок. Сколько себя помню, а мне уже 82 года, эта традиция была и до сих пор сохраняется. Арык-чапар для нас – праздник, ведь вода – это жизнь. Если во дворе нет воды для полива и хозяйственных нужд, то это уже пустыня.

В семье аксака­ла всегда отмечали Навруз. Даже в то время, когда это не особо приветствовалось официальной властью, люди продолжали жить по обы­чаям предков. Правда, Наврузом тогда этот праздник никто не называл. Вместе собирались старики и проводили что-то вроде обряда, во время которого просили Создателя, чтобы год был урожайным, щедрым, плодородным. Было много обрядов, которые время от времени люди старшего поколения проводили. Если, к примеру, много дождей идет или, наоборот, засуха, просили Всевышнего послать хорошую погоду и щедрый урожай. Подоплека всех обычаев одна – пожелание всем в новом году благополучия и изобилия.

– В каждом доме готовили нау­рыз-коже и сумаляк, – вспоминает аксакал. – Бабушка моя его готовила, потом мать, и сейчас каждый год собирается вся семья, чтобы сварить сумаляк. Сам процесс – это праздник. Кто-то играет на музыкальных инструмен­тах – обязательно несут их с собой в тот дом, где готовится блюдо. Кто-то поет, а ему дружно подпевают все остальные. Почти сутки идет приготовление блюда, и все это время люди общаются, поддерживают друг друга, царит хорошее настроение.

Сумаляк

Узбеки чтут традиции и обы­чаи своих предков. По аналогии с казахскими традициями празднования Наурыза, когда в ночь на 22 марта, согласно древнему казахскому преданию, дома обходит Кыдыр-ата, принося счастье и исполняя желания, узбеки в дни празднества выбирают хозяйку торжества – Бахор-ханум.

Выбор, как правило, падает на красивую, работящую, веселую девушку, олицетворяющую весну. Есть и другие герои праздника. Дехкан-бобо – дед-земледелец, и чести стать им удостаивается почтенный аксакал. Также принято выбирать Момо ер – это Земля-мать.

В эти дни в махаллях непременно ставятся большие казаны, в которых готовят угощение, знаменующее собой переход на летний, более легкий вариант питания. Хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалду – сладкий десерт из яичных белков, взбитых с сахаром и душистыми кореньями трав, пекут слоеную самсу, в казанах обязательно дымится ароматный плов. И непременно угощают яствами родных и близких, соседей по махалле.

Помимо традиционного плова, самсы, нишалды и халвы на узбекском столе непременно должен присутствовать сумаляк. Это основное угощение Навруза, без которого невозможно представить праздник. В его приготовлении участвуют все желающие, и это считается почетным делом, так как, по древнему поверью, женщин и девушек, участвующих в приго­товлении сумаляка, ждет счастливая жизнь, а женщины, мечтающие о ребенке, познают радость материнства.

Готовится сумаляк в огромном казане. Одной семье, даже самой большой, столько не съесть. Да и варить его – дело хлопотное и долгое. Этим, наверное, и объяс­няется традиция варить сумаляк на всю улицу, а то и на всю махаллю. Причем делают это по очереди.

В этом году пришло время семьи Хашимжановых. У супруги главы семьи Каримы Эшметовны все готово для приготовления главного блюда Навруза.

– Прежде зерно нужно хорошенько перебрать, промыть, – рассказывает Карима Хашимжанова. – Затем замочить в холодной воде на три-четыре дня. За это время оно набухнет и размягчится. После сливаем воду и раскладываем пшеницу на ляганах в теплом темном месте. Накрываем тканью. Важно не дать зерну высохнуть или, наоборот, быть излишне влажным. Иначе ростки совсем не появятся или же могут начать гнить. Нужно, чтобы ростки зерен были белыми, крепкими, сладкими. Если пойдут сильно в рост, то позеленеют. Сумаляк от этого будет горчить.

Все эти премудрости приготовления главного весеннего блюда в узбекских семьях передают бабушки. Учат дочерей и снох делать по-настоящему вкусный сумаляк. Блюдо, в рецепте которого всего три ингредиента, считается ритуальным, а значит, нужно соблюсти все тонкости, чтобы получить тот самый божественный вкус, забыть который, единожды попробовав, не удастся никогда.

– Это сейчас проросшее зерно мы перемалываем на мясорубке, а наши бабушки его вручную измельчали, перетирали – процесс очень сложный, долгий, – добавляет Карима Эшметовна. – Поэтому приходили на помощь друг другу, собирались поочередно у каждой, чтобы сварить сумаляк. Проросшую пшеницу помещают в большую тару, добавляют воду и размешивают до образования кашицы. Затем ее процеживают, отправляя полученный сироп вместе с мукой в казан с кипящим хлопковым маслом.

Готовят угощение обязательно на дровах – никакой уголь или другое топливо не допускается, иначе вкус сумаляка будет совсем не тот. Дров понадобится много, ведь поддерживать огонь под казаном надо полсуток. И все это время нести возле него вахту, постоянно помешивая содержимое до тех пор, пока оно не обретет приятный коричневый оттенок и консистенцию чуть загустевшего меда.

Любопытно, что в сумаляк не добавляют сахар, однако он обладает сладким и приятным вкусом.

Готовое блюдо разливают в пиалушки, в которых и ставят на праздничный дастархан. С его дегустации принято начинать застолье. Знатоки утверждают, что ложка сумаляка содержит столько же витаминов и минеральных веществ, сколько содержится в двух килограммах свежих фруктов. А действие его на организм сравнимо со свойствами корня женьшеня, способного исцелить от всех недугов.

И все же сумаляк – это не только телесное снадобье, настоящий кладезь витаминов. Это своего рода символ единения людей, силы природы и надежды на ее благодать. А еще праздничное блюдо лечит человеческие души, ведь что может быть лучше, чем время, проведенное вместе с родными и близкими, объединенными стремлением и желанием жить в атмосфере добра и дружбы, в гармонии с природой и духовными истоками?