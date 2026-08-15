Есть только миг между прошлым и будущим...

Трудно и больно писать о человеке, рядом с которым довелось работать десятилетиями, который навсегда останется в памяти поразительно деятельным, жизнелюбивым, готовым выезжать на задание в любую погоду, в любое время суток. Фотография для него была не просто профессией – он воспринимал мир через объектив фотокамеры, оставив нам тысячи снимков, – настоящую биографию страны в лицах, событиях, судьбах...

Он прожил не очень долгую – неполные 68 лет, но яркую, насыщенную событиями жизнь, и сам вошел в историю, потому что всю жизнь запечатлевал эту историю на фотопленке.

Много лет он работал в главной газете страны, на страницах которой отражается каждодневная жизнь большой республики – многоликой, многоголосой, многоконфессиональной и многонациональной. И Юрию Зельмановичу удавалось с поразительной точностью, объективностью, оперативностью и, что не менее важно, удивительно эмоционально, самобытно показывать читателям «Казахстанской правды» происходящие события и людей, участвующих в них.

Будни дорогого его сердцу Алматы и большой страны, портреты казахстанцев – разных социальных групп, возрастов и профессий, картины природы, любимый спорт – все находило отражение в его творчестве. У него был свой стиль, неповторимый и узнаваемый беккеровский почерк. Он был фотографом, как говорится, от Бога. Это тот редкий случай, когда профессия сама нашла человека.

...Юрий Беккер рассказывал, что, когда он учился во втором или третьем классе, сестра Полина подарила ему фотоаппарат. Мальчика очень увлекло фотодело. Однажды, увидев его снимки, известный фотохудожник Евгений Лещинский предложил послать один из них в главную тогда детскую газету страны «Пио­нерская правда».

«Фотографию напечатали – и с того времени эта удивительная профессия идет со мной по жизни», – говорил он.

В 1975 году, после окончания школы, Юрий Беккер начал искать такую работу, чтобы была возможность заниматься фото­графией. И в этом ему помогла, казалось бы, случайная встреча: отец в магазине встретил знакомого, работающего в КазТАГе, и попросил его посмотреть снимки сына, для которого фотография стала больше чем увлечением.

Работы понравились. Так начался путь в мир профессиональной фотографии. Потом была служба в армии, возвращение в КазТАГ, заочная учеба на журфаке КазГУ.

Трудился Юрий Зельманович и в ряде ведущих казахстанских газет, последние двадцать с лишним лет был незаменимым фотокорреспондентом «Казахстанской правды».

Он любил свой родной Алматы, где родился и вырос, где делал первые шаги в профессии, где ему были так хорошо знакомы проспекты, улицы, улочки, исторические места, старинные здания... Они тоже навсегда остались на его снимках – как своего рода объяснение в любви и своей юности, и алматинцам, которые были и остаются душой этого города.

Юрий Беккер стал известным и авторитетным мастером. У него проходило много выставок, в том числе персональных, одна из последних была посвящена 50-летию творчества. И для него это был своего рода рубеж, время подводить первые итоги. Как говорили древние – время разбрасывать и время собирать камни. Оставаясь в душе молодым, он был уже умудренным опытом человеком, который знал цену тому, что делал. Юрий Зельманович понимал, что его фото­графии уже стали той ниточкой, что связывала наше прошлое и настоящее.

Вот, например, снимок 1998 года, о котором Юрий Зельманович, улыбаясь, рассказывал так: «Я пришел на съемку в ЦСК, вижу – сидит на штанге мальчик и плачет.

– Ты что плачешь? – спрашиваю его.

– Да вот, второе место занял.

– А как тебя зовут?

– Илья Ильин.

Я его погладил по голове и говорю:

– Не переживай, какие твои годы! Ты еще чемпионом мира станешь.

Вскоре эта фотография вы­шла на первой полосе «Казахстанской правды», я тогда работал в

КазТАГе. И так получилось, что мои слова оказались пророческими».

Вообще, спорт – его любимая тема, и, конечно, спортивные фотографии отличаются от других. Здесь надо успеть заснять миг победы, поймать мгновение. А это далеко не всем удается. Беккеру удавалось всегда. Хотя, разумеется, за долгую журналистскую жизнь ему приходилось снимать и лидеров страны, и ветеранов войны и труда, сельчан и горожан, маршалов и солдат, деятелей культуры и науки, стариков и детей, гигантов индустрии и маленькие частные артели…

Фотография тем и ценна, что со временем обычный, казалось бы, снимок становится фактом истории. А если собрать все фотографии Беккера, сделанные им за полвека, то получится солидная летопись нашей республики, причем предельно честная, без фальши и переписок. Фотофакт – вещь упрямая, с ним не поспоришь.

Например, снимок 1980 года, когда Казахстану в честь 60-летия Леонид Ильич Брежнев вручал переходящее Красное знамя, которое принимал Динмухамед Ахмедович Кунаев.

«Это была моя первая официальная фотография руководителей государства, – вспоминал Юрий Беккер. – Тогда в Алма-Ате был личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян, который через наш КазТАГ по фототеле­графу передавал в Москву снимки. И мой тогдашний наставник, прекрасный фотокор Иосиф Львович Будневич, у которого я многому научился, попросил Мусаэльяна взять меня с собой. Я так волновался, что у меня руки дрожали, и вот, видите, снимок местами получился без резкости...»

В его фотоархиве – обширная серия портретов знаменитых советских артистов, сделанная во время их гастролей в Алма-Ате. Их, к сожалению, уже нет с нами. А на снимках нам улыбается молодой Василий Лановой в национальной казахской одежде, рядом с ним – Юрий Яковлев, на других фотографиях Михаил Ульянов с домброй, Иннокентий Смоктуновский со студентами в университетском обществе «Семь муз», Юрий Богатырев на фоне тогдашних алматинских много­этажек, знаменитая троица – Миронов, Ширвиндт и Державин. Этим фотографиям уже полвека.

«Все эти фото у меня с их дарст­венными подписями, – говорил Юрий Беккер. – Когда незадолго до смерти Василий Лановой приезжал к нам в Алматы, я подарил ему этот снимок полувековой давности. Артист был очень растроган».

Вот и мы сейчас с особым чувством разглядываем фотографии Юрия Беккера, с которых на нас смотрят классик казахской литературы Абдижамил Нурпеисов, талантливый Батырхан Шукенов, легендарный Дмитрий Хворостовский, юная Роза Рымбаева в компании с Алибеком Днишевым, жизнерадостный Олжас Сулейменов…

Многолетний труд Юрия Зельмановича был отмечен многими званиями и наградами. Он был академиком Академии журналистики Казахстана, Почетным журналистом Казахстана, членом Союза журналистов РК. В числе других наград – медаль «Халық алғысы» и орден «Құрмет». Первой был отмечен труд фотокора во время пандемии, а второй – творческий и жизненный путь мастера, верность однажды выбранной профессии и призванию.

Юрий Беккер был одаренным, добрым, светлым человеком. Таким он навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах.

Казправдинцы