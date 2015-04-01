Статьи Благосостояние жителей – бренд Астаны Дина МАХАМБЕТОВА

В совещании приняли участие министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, министр образования и науки Аслан Саринжипов, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, а также руководители республиканских организаций, городских управлений, вузов, медицинских организаций, религиозные и общественные деятели, лидеры молодежных объединений.



Как известно, Правительство по поручению Главы государства проводит широкомасштабную работу по заключению меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами и крупными предприятиями, центральными государственными органами по стабилизации производственных процессов, обеспечению трудовых прав и гарантий работников.



В выступлении заместитель Премьер-Министра Б. Сапарбаев сообщил о принимаемых Правительством мерах по развитию социальной сферы и дал ряд поручений заинтересованным госорганам.



– Несмотря на мировой экономический кризис, расходы на социальную сферу в нашей стране не сокращены. Только в нынешнем году на эти цели предусмотрено порядка 4 триллионов тенге. В Астане за счет республиканского бюджета строится около 17 объектов социального назначения, – сообщил Б. Сапарбаев.



Он также напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства необходимо к 2020 году обеспечить стопроцентный охват детей дошкольными учреждениями. На сегодня охват детей от 3 до 6 лет в республике составляет 79%, по Астане – 58%. Для решения этой проблемы по Астане предусмотрено начало строительства трех и завершение 11 дошкольных учреждений. Б. Сапарбаев поручил акимату активнее использовать механизмы ГЧП для расширения сети дошкольных учреждений.



Касаясь темы развития столицы, Б. Сапарбаев отметил важность создания комфортных социальных условий для жителей Астаны.

– Астана является локомотивом развития бизнеса, здесь находятся высокотехнологичные производства, проводятся регулярно бизнес-форумы с участием крупных зарубежных бизнесменов и бизнес-структур. Сегодня у каждого казахстанца есть возможность активно участвовать в культурной, общественной и политической жизни столицы. Для этого мы должны создать комфортные условия жителям столицы, в том числе в социальной сфере. Для астанинцев главным девизом должен быть: "Благосостояние жителей – бренд Астаны", – отметил Б. Сапарбаев.



В ходе совещания акиматом Астаны подписаны меморандумы на 2015–2017 годы с министерствами, обеспечивающие тесное сотрудничество в сферах здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, занятости и образования.



Два меморандума акимат Астаны подписал с Министерством здравоохранения и социальной защиты. Первый документ предусматривает обеспечение продуктивной занятости и усиление адресности социальной защиты и поддержки населения столицы. Согласно договору стороны намерены реализовать ряд проектов, направленных на поддержку безработного и малообеспеченного населения, оказание обусловленной денежной помощи, слухоречевую адаптацию детей с инвалидностью, имеющих нарушение слуха.



Второй меморандум направлен на улучшение состояния здоровья жителей столицы. Стороны ставят задачи по снижению очередей в медицинских организациях, задержек скорой помощи, повторной госпитализации горожан, усилению адресного и своевременного обеспечения лекарственными средствами на амбулаторном уровне.



Как отметила в докладе Тамара Дуйсенова, уменьшение процента задержек бригад скорой помощи является одним из направлений меморандума со столичным акиматом, для решения которого предусматривается закуп в текущем году 22 единиц санитарного автотранспорта за счет местного бюджета и еще 33 единиц в 2016 году за счет средств республиканского бюджета. Кроме того, для решения проблемы очередей министр предложила внедрить механизм электронной записи на прием к врачу и перейти к электронной очереди при посещении медицинских организаций. Как подчеркнула министр, такой механизм в настоящее время является мировой практикой. В полной мере это используется в Государственном центре по выплате пенсии.



Акимат также подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством культуры и спорта. Его задачи – сохранение и развитие историко-культурного наследия, межэтнического согласия, популяризация государственного языка и культуры, обеспечение диалога и равенства конфессий, представленных в столице. Принимаемые меры позволят увеличить количество посещений культурных организаций, долю населения, занимающегося спортом и т. д.



Меморандум по развитию образовательной системы акимат подписал с Министерством образования и науки. Документ нацелен на улучшение качества образования всех уровней, его доступности для населения столицы. Так, в Астане будут созданы научно-инновационный комплекс "Национальный центр биотехнологии", научный парк AstanaBusinessCampus, высшая техническая школа AstanaPolytechnic по подготовке кадров по направлениям строительства и ЖКХ, энергетики, туризма, гостиничного бизнеса, информационно-коммуникационных технологий.



По словам акима Астаны Адильбека Джаксыбекова, реализация подписанных меморандумов позволит систематизировать основные приоритеты взаимодействия с министерствами социального блока на ближайшее будущее.



– В целях выполнения поручений Главы государства по дальнейшему развитию столицы сотрудничество центральных государственных органов и акимата Астаны должно определяться обоюдными целями и интересами, – добавил аким.



