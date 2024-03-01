По-весеннему солнечные дни в Казахстане прогнозируют синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, несмотря на то, что на большей части Казахстана сохраняется отрицательный температурный фон, ближайшие дни ожидаются по-весеннему солнечными, и даже на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов.

Лишь в северных, восточных, юго-восточных регионах республики, под влиянием циклонов, ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.