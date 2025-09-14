В копилке сборной Казахстана уже два "золота", передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан завершил чемпионат мира в Ливерпуле с золотой медалью.

В финале весовой категории до 55 килограммов Махмуд бился против Рафаэля Лозано (Испания).

Сабырхан уверенно забрал первые два раунда. И практически приблизился к победе на мировом первенстве.

Отметим, что впервые Сабырхан стал чемпионом мира в 2023 году.

В активе сборной уже два "золота". Ранее первое место занял Санжар Ташкенбай (до 50 кг). Назым Кызайбай (до 48 кг) в своем финале уступила.