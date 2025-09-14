Боксер Махмуд Сабырхан стал двукратным чемпионом мира

Бокс
159

В копилке сборной Казахстана уже два "золота", передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан завершил чемпионат мира в Ливерпуле с золотой медалью.

В финале весовой категории до 55 килограммов Махмуд бился против Рафаэля Лозано (Испания).

Сабырхан уверенно забрал первые два раунда. И практически приблизился к победе на мировом первенстве.

Отметим, что впервые Сабырхан стал чемпионом мира в 2023 году.

В активе сборной уже два "золота". Ранее первое место занял Санжар Ташкенбай (до 50 кг). Назым Кызайбай (до 48 кг) в своем финале уступила.

#бокс #чемпионат мира #Махмуд Сабырхан

Популярное

Все
Сегодня – День семьи
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал
Президент поздравил Папу Римского с юбилеем
В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных водителей
Исторический прорыв в Год рабочих профессий: Казахстан завоевал 7 «Медальонов отличия» на EuroSkills Herning 2025
Шымкентский хакатон соберет талантливую молодежь
Экспорт агропродукции вырос более чем в 1,5 раза в Алматинской области
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Министр культуры и информации поздравила казахстанцев с Днём семьи
ЧМ по боксу: Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое "золото"
Мальчик верхом на лошади упал в пятиметровую яму в Шымкенте
Сколько магазинов и ТРЦ построили в Казахстане с начала года
Боксер Махмуд Сабырхан стал двукратным чемпионом мира
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

ЧМ по боксу: Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое "зол…
ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал
Боксер Санжар Ташкенбай гарантировал себе медаль чемпионата…
Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]