Фото: sportplustv.kz

Казахстанский боец ММА Болат Заманбеков получил бой с Мухаммадом Мокаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportplustv.kz

По информации «Вестник ММА», бой состоится 2 мая на турнире Karate Combat 54 по правилам профессионального каратэ.

Мокаев, выступающий за Великобританию – экс-чемпион BRAVE, а также претендент на пояс UFC, не имея поражений в профи карьере.

Заманбеков дрался в NAIZA, Alash Pride, The Ring, One FC.