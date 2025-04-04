Болат Заманбеков получил бой против Мухаммада Мокаева
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Поединок пройдет по правилам профессионального каратэ
Казахстанский боец ММА Болат Заманбеков получил бой с Мухаммадом Мокаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportplustv.kz
По информации «Вестник ММА», бой состоится 2 мая на турнире Karate Combat 54 по правилам профессионального каратэ.
Мокаев, выступающий за Великобританию – экс-чемпион BRAVE, а также претендент на пояс UFC, не имея поражений в профи карьере.
Заманбеков дрался в NAIZA, Alash Pride, The Ring, One FC.